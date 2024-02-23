Українська Національна поліція оголосила, що військовозобов'язані, які були засуджені до умовного терміну за ухилення від військової служби та підлягають мобілізації, зазнають реальних наслідків, якщо порушать закон знову.

Максим Цуцькірідзе, перший заступник голови Національної поліції України, заявив, що можливість служби залежить від умов судового вироку. Якщо особа виконає умови терміну, вона може бути призвана до військової служби.

Але якщо порушник вчинить повторне правопорушення, включаючи ухилення від служби, він стикається з реальними строками ув'язнення. Цуцькірідзе також підкреслив, що наявність досудового розслідування чи підозри не є перешкодою для військового призову.

Він навів приклад ситуації, коли громадянин, причетний до серйозного злочину за кордоном, був звинувачений, але все ж продовжує служити на передовій лінії. Рішення суду залишило йому можливість служби.

Цей підхід може бути пояснений тим, що особа є потенційною військових кадрів для Збройних сил України, і суд ухвалив рішення з метою збереження цієї можливості для майбутнього призову.

Джерело: Цензор

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