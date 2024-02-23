Уклоняющие, которые во второй раз избежат военной службы, подвергаются наказанию.

Украинская Национальная полиция объявила, что военнообязанные, которые были приговорены к условному сроку за уклонение от военной службы и подлежат мобилизации, испытывают реальные последствия, если нарушат закон снова.

Максим Цуцкиридзе, первый заместитель главы Национальной полиции Украины, заявил, что возможность службы зависит от условий судебного приговора. Если лицо выполнит условия срока, оно может быть призвано в военную службу.

Но если нарушитель совершит повторное правонарушение, включая уклонение от службы, он сталкивается с реальными сроками заключения. Цуккиридзе также подчеркнул, что наличие досудебного расследования или подозрения не является препятствием для военного призыва.

Он привел пример ситуации, когда гражданин, причастный к серьезному преступлению за границей, был обвинен, но продолжает служить на передовой линии. Решение суда оставило ему возможность службы.

Этот подход может быть объяснен тем, что лицо потенциально военных кадров для Вооруженных сил Украины, и суд принял решение с целью сохранения этой возможности для будущего призыва.

Источник: Цензор

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