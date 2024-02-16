Олексій Навальний помер у колонії, повідомляють російські ЗМІ.

На даний момент відомо, що 16 лютого після прогулянки Олексій Навальний відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши.

В УФСВП стверджують, що «негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги».

Реанімаційні заходи виявилися безрезультатними і "лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого".

У Олексія Навального нібито відірвався тромб.

Додамо, у січні виповнилося три роки, як Олексія Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. До Москви він прилетів із Німеччини, де проходив лікування та реабілітацію після отруєння "Новичком".

З того часу опозиціонеру винесли чотири вироки. Олексій Навальний змінив три колонії, тричі пропадав під час етапу, понад 270 днів провів у ШІЗО.

Днями на сторінці Олексія Навального в Інстаграм з'явився його новий допис, який став останнім.

Повідомлення Навальний присвятив своїй дружині.

"Крихітко, у нас з тобою все як у пісні: між нами міста, злітні вогні аеродромів, сині хуртовини і тисячі кілометрів. Але я відчуваю, що ти поряд що секунди, і я люблю тебе все сильніше".

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