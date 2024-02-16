Алексей Навальный скончался в колонии, сообщают российские СМИ.

На данный момент известно, что 16 февраля после прогулки Алексей Навальный почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

В УФСИН утверждают, что «незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи».

Реанимационные мероприятия оказались безрезультатны и "врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного".

У Алексея Навального якобы оторвался тромб.

Добавим, в январе исполнилось три года, как Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево. В Москву он прилетел из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления "Новичком".

С тех пор оппозиционеру вынесли четыре приговора. Алексей Навальный сменил три колонии, трижды пропадал во время этапа, более 270 дней провел в ШИЗО.

Днями на странице Алексея Навального в Инстаграм появился его новый пост, который стал последний.

Сообщение Навальный посвятил своей супруге.

"Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее".