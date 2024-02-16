Для отримання субсидії необхідно надати пакет документів, серед яких є основні та додаткові.

Україна продовжує надавати субсидії на опалювальний період, який триватиме до 1 травня. Починаючи з цієї дати, розпочнеться неопалювальний період, і субсидії будуть призначатися за іншими критеріями.

Як повідомили у ПФУ, ще можна подати документи та отримати субсидію за останній місяць холодного сезону та опалювального періоду — наразі субсидія призначається з моменту подання заяви.

Для отримання субсидії потрібно подати пакет документів, серед яких основні — заява та декларація. Вони містять інформацію про квартиру чи будинок, на які потрібна допомога, особисті рахунки, інформацію про постачальника комунальних послуг, а також дані про одержувача субсидії та його співмешканців.

Важливо враховувати, що для отримання субсидії необхідно також надати дані всіх членів родини, які проживають у домогосподарстві, оскільки це має вплив на розмір субсидії. У декларації також зазначаються основні доходи та витрати, а також відображається майновий стан.

Подати документи на отримання субсидії можна як онлайн, так і відвідавши особисто відділення Пенсійного фонду або відповідний відділ виконавчої влади вашого населеного пункту. Онлайн заявку можна подати через портал Пенсійного фонду або портал "Дія". Відповідь очікується протягом 10 днів, але якщо у документах є помилки, на їх виправлення може бути надано 30 днів.

Серед додаткових документів, які можуть знадобитися, — довідка про непроживання особи, довідка ВПО, договір оренди або договір реструктуризації боргу за комунальні послуги.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці ризикують втратити субсидії, у Мінсоцполітики дали пояснення.

Як писала Politeka, українці зможуть отримати субсидію на дрова.

Також Politeka повідомляла, українців приголомшили неприємною проблемою, субсидії одержують не всі.