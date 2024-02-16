Для получения субсидии необходимо предоставить пакет документов, среди которых основные и дополнительные.

Украина продолжает предоставлять субсидии на отопительный период, который продлится до 1 мая. Начиная с этой даты начнется неотапливаемый период, и субсидии будут назначаться по другим критериям.

Как сообщили в ПФУ, еще можно подать документы и получить субсидию за последний месяц холодного сезона и отопительного периода — субсидия назначается с момента подачи заявления.

Для получения субсидии необходимо предоставить пакет документов, среди которых основные — заявление и декларация. Они содержат информацию о квартире или доме, на которые требуется помощь, личные счета, информацию о поставщике коммунальных услуг, а также данные о получателе субсидии и его сожителях.

Важно учитывать, что для получения субсидии необходимо предоставить данные всех членов семьи, проживающих в домохозяйстве, поскольку это имеет влияние на размер субсидии. В декларации также указываются основные доходы и расходы, а также отражается имущественное положение.

Подать документы на получение субсидии можно как онлайн, так и лично посетив отделение Пенсионного фонда или соответствующий отдел исполнительной власти вашего населенного пункта. Онлайн заявку можно подать через портал Пенсионного фонда или портал "Действие". Ответ ожидается в течение 10 дней, но если в документах есть ошибки, на их исправление может быть предоставлено 30 дней.

Среди дополнительных документов, которые могут понадобиться — справка о непроживании лица, справка ВПЛ, договор аренды или договор реструктуризации долга за коммунальные услуги.

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