В "ПриватБанк" принесли вибачення через ситуацію та розповіли, що робити при блокуванні банківської картки.

У останній період користувачі висловлюють обґрунтовані скарги щодо взаємодії з "ПриватБанком" з різних причин. Нещодавно один з клієнтів банку опублікував на сайті Міністерства фінансів коментар про блокування картки пенсіонера-інваліда. У відповідь на цю скаргу представники "ПриватБанку" розповіли, як розблокувати картку, не виходячи з дому.

Клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що пенсійна картка його батька була заблокована. Це сталося через неправильний вхід до "Приват24". Після відвідин відділення банку картку розблокували, але додаток "Приват24" залишився заблокованим. Тому довелося звертатись в службу підтримки.

"При розмові з оператором абияк його зрозумів і дав паспортні дані, після того як пенсіонер відповів, що народився в СРСР, як і більшість громадян України похилого віку, зокрема в одному з міст СРСР в Москві. Оператор відповів, що ваші дані неправильні йдіть із паспортом до банку. Ви розумієте, що що ви знущаєтеся з людей похилого віку?", - розповів клієнт "ПриватБанк".

Ходили повторно до "ПриватБанк", виписали нову карту, доступ до "Приват24" не розблокували. Чоловік підкреслив, що його батько пенсіонер з хворим хребтом та сліпий, але йому довелося двічі з'являтись у відділенні банка, адже оператори "ПриватБанк" не пішли йому на зустріч та вимагали особистої присутності у відділенні.

В "ПриватБанк" принесли вибачення через ситуацію. Крім того, там пояснили, що для розблокування картки не обов'язково відвідувати відділення. Достатньо звернутися в чат pb.ua/chat та зробити це віддалено з представником банку.

Відновити рахунок пластикової карти не виходячи з дому можна і за допомогою віддаленого банкінгу через мобільний телефон. Достатньо зателефонувати на лінію Приватбанку 3700, зв'язатися з оператором і пояснити суть своєї проблеми. Він пояснить вам, як повернути доступ до кредитці чи допоможе це зробити. Дзвінки на дану лінію з мобільних безкоштовні, а лінія доступна цілодобово.

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