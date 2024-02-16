В последний период пользователи высказывают обоснованные жалобы по взаимодействию с "ПриватБанком" по разным причинам. Недавно один из клиентов банка опубликовал на сайте Министерства финансов комментарий о блокировании карты пенсионера-инвалида. В ответ на эту жалобу представители "ПриватБанка" рассказали, как разблокировать карту, не выходя из дома.

Клиент "ПриватБанк" посетовал, что пенсионная карточка его отца была заблокирована. Это произошло из-за неправильного входа в "Приват24". После посещения отделения банка карту разблокировали, но приложение "Приват24" осталось заблокированным. Поэтому пришлось обращаться в службу поддержки.

"При разговоре с оператором кое-как его понял и дал паспортные данные, после того как пенсионер ответил, что родился в СССР, как и большинство пожилых граждан Украины, в частности в одном из городов СССР в Москве. Оператор ответил, что ваши данные неправильны уходите с паспортом в банк. Вы понимаете, что что вы издеваетесь над стариками?", - рассказал клиент "ПриватБанка".

Ходили повторно в ПриватБанк, выписали новую карту, доступ к Приват24 не разблокировали. Муж подчеркнул, что его отец пенсионер с больным позвоночником и слепой, но ему пришлось дважды появляться в отделении банка, ведь операторы "ПриватБанк" не пошли ему на встречу и требовали личного присутствия в отделении.

В "ПриватБанк" принесли извинения из-за ситуации. Кроме того, там объяснили, что для разблокировки карты не обязательно посещать отделение. Достаточно обратиться в чат с сайта pb.ua/chat и сделать это удаленно с представителем банка.

Восстановить счет пластиковой карты не выходя из дома можно и с помощью удаленного банкинга через мобильный телефон. Достаточно позвонить по телефону на линию Приватбанка 3700, связаться с оператором и объяснить суть своей проблемы. Он объяснит вам, как вернуть доступ к кредиту или поможет ли это сделать. Звонки на данную линию с мобильных бесплатны, а линия доступна круглосуточно.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.