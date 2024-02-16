Україна продовжує дотримуватися мораторію на зміну тарифів на комунальні послуги для населення до кінця опалювального сезону. Це означає, що тарифи на ринку природного газу та у сфері теплопостачання залишаються незмінними.

Андрій Герус, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, наголосив на цьому під час етеру телемарафону.

Тобто тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними доти, доки не завершиться опалювальний сезон в Україні. Вже після цього тарифи можуть здорожчати. Зазначивши, що влітку тариф на електроенергію змінився для акумуляції коштів на відновлення енергетичної інфраструктури, він відзначив, що цей захід сприяв безперебійному постачанню електроенергії взимку.

Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП, зауважив, що тарифи на різні види послуг мають різні складові, їхня структура обумовлена цінами на паливо. Він підкреслив необхідність забезпечення якісного надання послуг у межах існуючих тарифів.

Представник Комітету також оголосив про введення державних стимулів для комунальних підприємств, що стосується встановлення сонячних електростанцій. За сприятливих погодних умов ця форма енергетичної генерації може повністю або частково забезпечити підприємства електроенергією.

За новими правилами комунальні підприємства зможуть зменшити обсяги закупівлі електроенергії з мережі та навіть продавати надлишки енергії, отримуючи додатковий дохід.

"Це значна економія коштів, які можуть бути спрямовані на інші потреби, такі як модернізація підприємства або впровадження енергоефективних заходів", - підкреслив Герус.

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