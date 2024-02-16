Тарифы на разные виды услуг имеют разные составляющие, их структура обусловлена ​​ценами на топливо.

Украина продолжает соблюдать мораторий на изменение тарифов на коммунальные услуги для населения до конца отопительного сезона. Это означает, что тарифы на рынке природного газа и теплоснабжения остаются неизменными.

Андрей Герус, председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, подчеркнул это во время эфира телемарафона .

Тобто тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными, пока не завершится отопительный сезон в Украине. Уже после этого тарифы могут удорожать. Отметив, что летом тариф на электроэнергию изменился для аккумуляции средств на восстановление энергетической инфраструктуры, он отметил, что эта мера способствовала бесперебойной поставке электроэнергии зимой.

Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ, отметил, что тарифы на разные виды услуг имеют разные составляющие, их структура обусловлена ​​ценами на топливо. Он подчеркнул необходимость обеспечения качественного предоставления услуг в рамках существующих тарифов.

Представитель Комитета также объявил о введении государственных стимулов для коммунальных предприятий, касающихся установления солнечных электростанций. При благоприятных погодных условиях эта форма энергетического поколения может полностью или частично обеспечить предприятия электроэнергией.

По новым правилам коммунальные предприятия смогут снизить объемы закупки электроэнергии из сети и даже продавать излишки энергии, получая дополнительный доход.

"Это значительная экономия средств, которые могут быть направлены на другие нужды, такие как модернизация предприятия или внедрение энергоэффективных мер", – подчеркнул Герус.

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