Згідно з новим астрологічним прогнозом на 15 лютого, сьогоднішний день буде не з простих, необхідно бути обережними.

За словами астрологині, 25 лютого – це день аварійний.

«Особливо після обіду - зростає напруга, знервованість. Будьте обережні за кермом та при поводженні з електроприладами», - радить астрологиня і авторка каналу Scorpio.

Астрологічний прогноз на 15 лютого.

Також астрологиня передбачила, що в емоційному плані люди вдчуватимуть бажання побалувати себе чимось смачним. Тож експертка радить поласувати смачненьким від душі, купити собі щось гарне, підняти собі настрій.

«Також не забуваємо, що ми знаходимось під дією з'єднання Марса, Плутона та Венери, тож бурхливі енергії продовжують вирувати і їх треба спрямовувати у правильному напрямі, щоби нікому не нашкодити», - нагадала експерт.

Астрологічний прогноз на 15 лютого.

Астрологиня закликала представників всіх Знаків Зодіаку не ризикувати, при спілкувавнні намагатися контролювати свої емоції, уникати конфліктів та місць скупчення людей.

Нагадаємо, що 15 лютого в Україніі розпочалося з новой масованої ракетної атаки.

На жаль, зафіксовані влучання.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляють, що Україну було атаковано крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів.

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