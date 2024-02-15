Согласно новому астрологическому прогнозу на 15 февраля, сегодняшний день будет не из простых, необходимо быть осторожными.

По словам астролога, 25 февраля – это аварийный день.

«Особенно после обеда – растет напряжение, нервозность. Будьте осторожны за рулем и при обращении с электроприборами», - советует астролог и автор канала Scorpio.

Астрологический прогноз 15 февраля.

Также астролог предрекает, что в эмоциональном плане люди будут чувствовать желание побаловать себя чем-нибудь вкусным. Так что эксперт советует полакомиться вкусненьким от души, купить себе что-то хорошее, поднять себе настроение.

«Также не забываем, что мы находимся под действием соединения Марса, Плутона и Венеры, так что бурные энергии продолжают бурлить и их нужно направлять в правильном направлении, чтобы никому не навредить», - напомнила эксперт.

Астрологический прогноз 15 февраля.

Астролог призвала представителей всех знаках Зодиака не рисковать, при общении пытаться контролировать свои эмоции, избегать конфликтов и мест скопления людей.

Напомним, что 15 февраля в Украине началось с новой массированной ракетной атаки.

К сожалению, зафиксированы попадания.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщают, что Украина была атакована крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – «Калибр», баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С -300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ракет разных типов.

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