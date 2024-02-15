Ваше читання Таро по одній карті для кожного знака зодіаку тут на 15 лютого, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро?

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Король пентаклів.

Король Пентаклей говорить про вашу потребу у фінансовій безпеці. Ви турбувалися про гроші, рахунки і про те, як вам все буде сплачено.

Але ця карта намагається допомогти вам зрозуміти, що гроші – це лише частина вирішення проблем, з якими ви стикаєтесь.

Ви також повинні враховувати, що ви є цінністю свого життя. Саме ви заробляєте гроші, і ваша винахідливість завжди допоможе вам пережити важкі часи. Ви отримаєте те, що вам потрібно, так що не турбуйтесь!

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Емоційний контроль це те, що вам потрібно, Телець, коли у вашому читанні Таро з'являється Четвірка Кубків.

Останнім часом ви скрізь, і це викликає у вас стрес ще до кінця тижня.

Зробіть глибокий вдих. Дайте собі момент, щоб повністю бути присутнім зараз. Все, що вам потрібно, стане на свої місця, навіть якщо ви думаєте, що цього не станеться.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Шістка Меч - це карта, що передбачає втечу від дійсності, і, як людина, яка збирає свої речі, щоб втекти від того, що йому не подобається, ви хочете провести мить без відповідальності.

Вам дуже потрібна відпустка, Близнюки. Ви працювали надто багато і надто багато годин.

І частина вас може подумати, що легше здатися та піти. Але відстрочене задоволення це те, що спрацює сьогодні.

Заплануйте свій відпочинок на вихідні, а поки що потрібно зробити багато роботи — і вчасно.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею.

Ви заслуговуєте на те, щоб заробляти більше грошей, Рак, і ви можете соромитися просити про підвищення або шукати роботу, на якій вам будуть платити стільки, скільки ви коштуєте.

Можливо, ви ображали тих, хто пішов у відставку під час великої відставки цього року, думаючи, наскільки нерозумно вони відмовляються від безпеки під час цієї економіки.

Однак Вісімка Пентаклей — це знак того, що вам слід поглянути на те, чого ви можете досягти, навіть якщо вирішите не робити рішучих дій.

Можливо, у наступному огляді ви відчуєте себе впевненіше, коли ваш начальник скаже вам, яку приголомшливу роботу ви проробили. Тоді у вас може виникнути бажання порушити цю тему.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлів.

Є люди, які просто люблять посперечатися. Для них жартування – це різновид близькості, але для вас П'ятірка Жезлов – це попередження про те, що можливі важкі розмови, суперечки та проблеми.

Отже, приготуйтеся до важкого дня із кількома войовничими особистостями. Можливо, вам не подобається, коли вони поряд, але ви переживете сьогоднішні бачення голів неушкодженим.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Місяць.

Те, чого ти не знаєш, може завдати тобі непотрібної шкоди, Діво. Місяць каже, що ймовірні оманливі речі, і тіні життя приховують інформацію від вас.

Ви схильні займатися своїми справами, але ці сліпі плями будуть кусати вас, якщо ви навмисно не усвідомлюєте цього. Не надягайте шори, коли ваше чуття нагадує, що щось не так.

Прислухайтеся до цього внутрішнього голосу, навіть якщо ви думаєте, що нічого поганого статися не може. Ви можете запобігти проблемі задовго до того, як вона з'явиться.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Повішений.

У вас репутація нерішучої людини, Терези, тому, коли ви отримуєте карту Таро Повішений, не дивно, що вам потрібно ухвалити рішення, але ви занадто довго його відкладали.

Відкладаючи вибір, ви нікому не допомагаєте, більше того, це може коштувати вам часу, грошей та енергії. Отже, настав час перестати відкладати справи на потім і вибрати найкращий варіант.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Маг.

Чарівник тут, щоб нагадати вам, що у вас є дивовижні екстрасенсорні здібності, які недостатньо використовуються, але це не обов'язково. Можливо, ви забули, наскільки корисною та точною може бути ваша інтуїція.

У цього є причина, Скорпіоне, то чому б не використовувати його? Насправді, ви можете робити щось, щоб підвищити свою свідомість: час спокою та медитація можуть бути корисними інструментами.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернута.

Перевернутий Туз Кубків говорить про те, що вам потрібний запасний план, Стрілець. Подія чи проект, який, на вашу думку, був гарантованим, може бути перенесений.

У когось може не бути часу або потрібно перемістити додатковий елемент вгору у списку пріоритетів. Зараз це може здатися незручним. Але якщо ви приберете все, що у вас на тарілці, це піде вам на користь.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

На горизонті з'явилася друга половинка, Козеріг, і хоч ця людина, можливо, не є романтичним партнером, є мета, якою ви служите в житті один одного.

Двійка Кубків – це привід хвилювання. Це означає, що ви станете дзеркалом, особистістю, що відбиває себе те, що вам потрібно знати, і у вашому житті ось-ось почнеться велике зцілення.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Кожен стосунок має на меті, але коли ви бачите перевернуту П'ятірку Кубків, це показує, що друг, який, як ви думали, буде поруч назавжди, можливо, буде менш важливим у вашому житті.

Ви можете нудьгувати за їхньою присутністю та бажати, щоб нічого не змінювалося. Сумно розлучатися, але незабаром ви заведете нових друзів і насолодитеся іншим колом спілкування.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Корольова Кубків.

Королева Кубків – це глибоке та душевне зцілення. Ви можете бути людиною, яку інші вважають емпатом, яка бачить суть проблеми і може її зрозуміти.

Ваші слова допомагають розкрити брехню другу чи коханій людині, яка вірить у ситуацію. Отже, Риби не бійтеся ділитися своїми думками. Можливо, це саме те, що людині треба почути.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.