Ваше чтение Таро по одной карте для каждого знака зодиака здесь на 15 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро?

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Король Пентаклей говорит о вашей потребности в финансовой безопасности. Вы беспокоились о деньгах, счетах и ​​о том, как вам все будет оплачено.

Но эта карта пытается помочь вам понять, что деньги — это лишь часть решения проблем, с которыми вы сталкиваетесь.

Вы также должны учитывать, что вы являетесь ценностью своей жизни. Именно вы зарабатываете деньги, и ваша находчивость всегда поможет вам пережить трудные времена. Вы получите то, что вам нужно, так что не беспокойтесь!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Эмоциональный контроль — это то, что вам нужно, Телец, когда в вашем чтении Таро появляется Четверка Кубков.

В последнее время вы повсюду, и это вызывает у вас стресс еще до конца недели.

Сделайте глубокий вдох. Дайте себе момент, чтобы полностью присутствовать в настоящем моменте. Все, что вам нужно, встанет на свои места, даже если вы думаете, что этого не произойдет.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Шестерка Мечей — это карта, предполагающая бегство от действительности, и, как человек, который собирает свои вещи, чтобы убежать от того, что ему не нравится, вы хотите провести мгновение без ответственности.

Вам очень нужен отпуск, Близнецы. Вы работали слишком много и слишком много часов.

И часть вас может подумать, что легче сдаться и уйти. Но отсроченное удовлетворение — это то, что сработает сегодня.

Запланируйте свой отдых на выходные, а пока нужно сделать много работы — и вовремя.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Вы заслуживаете того, чтобы зарабатывать больше денег, Рак, и вы можете стесняться просить о повышении или искать работу, на которой вам будут платить столько, сколько вы стоите.

Возможно, вы обижали тех, кто ушел в отставку во время великой отставки в этом году, думая, насколько глупо они отказываются от безопасности во время этой экономики.

Однако Восьмерка Пентаклей — это знак того, что вам следует взглянуть на то, чего вы можете добиться, даже если решите не предпринимать решительных действий.

Возможно, в следующем обзоре вы почувствуете себя более уверенно, когда ваш начальник скажет вам, какую потрясающую работу вы проделали. Тогда у вас может возникнуть желание поднять эту тему.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Есть люди, которые просто любят поспорить. Для них подшучивание — это разновидность близости, но для вас Пятерка Жезлов — это предупреждение о том, что вероятны трудные разговоры, споры и проблемы.

Итак, приготовьтесь к тяжелому дню с несколькими воинственными личностями. Возможно, вам не нравится, когда они рядом, но вы переживете сегодняшние бодания голов невредимым.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Луна.

То, чего ты не знаешь, может причинить тебе ненужный вред, Дева. Луна говорит, что вероятны обманчивые вещи, и тени жизни скрывают от вас информацию.

Вы склонны заниматься своими делами, но сегодня эти слепые пятна будут кусать вас, если вы намеренно не осознаете этого. Не надевайте шоры, когда ваше чутье подсказывает, что что-то не так.

Прислушайтесь к этому внутреннему голосу, даже если думаете, что ничего плохого произойти не может. Вы можете предотвратить проблему задолго до того, как она появится.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Повешенный.

У вас репутация нерешительного человека, Весы, поэтому, когда вы получаете карту Таро Повешенный, неудивительно, что вам нужно принять решение, но вы слишком долго его откладывали.

Откладывая выбор, вы никому не помогаете, более того, это может стоить вам времени, денег и энергии. Итак, пришло время перестать откладывать дела на потом и выбрать лучший вариант.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Маг.

Волшебник здесь, чтобы напомнить вам, что у вас есть удивительные экстрасенсорные способности, которые недостаточно используются, но это не обязательно. Возможно, вы забыли, насколько полезной и точной может быть ваша интуиция.

У этого есть причина, Скорпион, так почему бы не использовать его? На самом деле, вы можете делать что-то, чтобы повысить свою осознанность: время покоя и медитация могут быть полезными инструментами.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутая.

Перевернутый Туз Кубков говорит о том, что вам нужен запасной план, Стрелец. Событие или проект, который, по вашему мнению, был гарантированным, может быть перенесен.

У кого-то может не быть времени или необходимо переместить дополнительный элемент вверх в списке приоритетов. Сейчас это может показаться неудобным. Но если вы уберете все, что у вас было на тарелке, это пойдет вам на пользу.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Кубков.

На горизонте появилась вторая половинка, Козерог, и хотя этот человек, возможно, не является романтическим партнером, есть цель, которой вы служите в жизни друг друга.

Двойка Кубков – это повод для волнения. Это означает, что вы станете зеркалом, личностью, отражающей о себе то, что вам нужно знать, и в вашей жизни вот-вот начнется великое исцеление.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

У каждых отношений есть цель, но когда вы видите перевернутую Пятерку Кубков, это показывает, что друг, который, как вы думали, будет рядом навсегда, возможно, будет менее важен в вашей жизни.

Вы можете скучать по их присутствию и желать, чтобы ничего не менялось. Грустно расставаться, но скоро вы заведете новых друзей и насладитесь другим кругом общения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Кубков.

Королева Кубков – это глубокое и душевное исцеление. Вы можете быть человеком, которого другие считают эмпатом, который видит суть проблемы и может ее понять.

Ваши слова помогают раскрыть ложь другу или любимому человеку, который верит в ситуацию. Итак, Рыбы не бойтесь делиться своими мыслями. Возможно, это именно то, что человеку нужно услышать.

Источник: yourtango.

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