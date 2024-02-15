Є кілька винятків, коли транспортні засоби не враховуються щодо права на отримання субсидії.

До кінця квітня мешканці ще можуть отримувати субсидію на опалювальний сезон, а починаючи з 1 травня, вони будуть отримувати допомогу на період, коли опалення не потрібне. У автовласників можуть виникнути проблеми з отриманням субсидії, згідно з постановою Кабміну № 848 (підпункт 2 пункту 14).

Житлову субсидію не надаватимуть, якщо будь-хто з мешканців або членів їхньої родини володіє транспортним засобом, який був придбаний менше ніж 5 років тому. Якщо в родині є два або більше автомобілів або інших транспортних засобів, то від дати їхнього випуску має пройти понад 15 років.

Є кілька винятків, коли транспортні засоби не враховуються у визначенні права на отримання субсидії:

Мопеди та причепи.

Мотоцикли, які придбали за ціною, що не перевищує чотири мінімальні зарплати, встановлені на початок року, з якого призначається субсидія. Наприклад, у 2024 році мінімальна заробітна плата становить 7100 гривень з 1 січня.

Транспортні засоби, зібрані самостійно.

Транспорт, який отримано безоплатно або придбано через програми соціального захисту.

Транспорт, придбаний батьками-вихователями дитячих будинків, прийомними батьками, у багатодітних сім'ях або у сім'ях, де є особи з інвалідністю опорно-рухового апарату або іншими медичними проблемами.

Про наявність або відсутність транспортних засобів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Під час подачі документів цю інформацію зазначають у декларації, а при придбанні під час отримання субсидії це повідомляється окремо.

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