Есть несколько исключений, когда транспортные средства не учитываются при определении права на получение субсидии.

До конца апреля жители еще могут получать субсидию на отопительный сезон, а начиная с 1 мая они будут получать помощь на период, когда отопление не требуется. У автовладельцев могут возникнуть проблемы с получением субсидии согласно постановлению Кабмина № 848 (подпункт 2 пункта 14).

Жилищную субсидию не будут предоставлять, если кто-либо из жителей или членов их семьи владеет транспортным средством, которое было приобретено менее 5 лет назад. Если в семье есть два или более автомобилей или других транспортных средств, то с даты их выпуска должно пройти более 15 лет.

Есть несколько исключений, когда транспортные средства не учитываются при определении права на получение субсидии:

Мопеды и прицепы.

Мотоциклы, которые приобрели по цене не превышающей четыре минимальные зарплаты, установлены на начало года, с которого назначается субсидия. К примеру, в 2024 году минимальная заработная плата составляет 7100 гривен с 1 января.

Транспортные средства, собранные самостоятельно.

Транспорт, полученный безвозмездно или приобретен через программы социальной защиты.

Транспорт, приобретенный родителями-воспитателями детских домов, приемными родителями, в многодетных семьях или семьях, где есть лица с инвалидностью опорно-двигательного аппарата или другими медицинскими проблемами.

О наличии или отсутствии транспортных средств необходимо уведомить Пенсионный фонд Украины. При подаче документов эту информацию указывают в декларации, а при приобретении при получении субсидии это сообщается отдельно.

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