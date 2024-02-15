Нам всім часом потрібні нагадування про необхідність випрати, а то й виварити рушники, дізнайтеся, як це зробити правильно.

Іноді буває важко не забути ретельно випрати рушники , особливо коли здається, що на них тільки вода, але не дозволяйте цьому обдурити вас, тому що іноді їх варто виварити.

Ці предмети, особливо будь-яка постільна білизна, яку ви використовуєте на кухні, стають набагато бруднішими, ніж ви могли очікувати.

Чесно кажучи, досить огидно, наскільки антисанітарними вони можуть стати, тож краще знати, як виварити рушники.

Можливо, ви не думаєте, що ваші кухонні рушники можуть бути такими вже брудними, але ми пропонуємо вам скуштувати цей трюк: як виварити рушники.

Спробуйте виварювати свої рушники, щоб дізнатися, скільки бруду, кіптяви та їжі з них залишилося.

Ви можете подумати: чому ми не можемо їх просто випрати, навіщо нам знати, як виварити рушники? І хоча, звичайно, звичайне прання рушників у пральній машині дозволить видалити з них основні скоринки, але кип'ятіння рушників дійсно знищить всі бактерії, що залишилися.

Звичайне прання в машині не вбиває бактерії, а якщо кухонна білизна пахне несвіжою, цей метод кип'ятіння допоможе позбавитися цього неприємного запаху!

Як виварити рушники: почати візьміть велику каструлю, в яку поміститься стільки рушників, скільки хочете продезінфікувати, потім киньте в неї свої рушники. Потім додайте кілька крапель білого оцту, трохи харчової соди, трохи засоби для миття посуду, а потім води.

Поставте повну каструлю на плиту та доведіть суміш до кипіння, помішуючи ложкою білизну. Залишіть їх у киплячій воді на кілька хвилин. В Інтернеті рекомендується залишити їх на п'ятнадцять-двадцять хвилин у киплячій суміші.

Після закінчення цих хвилин ви можете вийняти білизну, і, швидше за все, ваша водна суміш матиме відтінок коричневого, якого ви напевно не очікували.

Якщо ви хочете відбілити білизну, ви також можете додати суміш трохи відбілювача. Ще одна порада, як виварити рушники правильно: тримайте кольори окремо!

Після часу варіння ви можете просто кинути їх у сушарку або пропустити через пральну машину, щоб позбутися запаху оцту, залежно від того, скільки ви використовували.

Джерело: dengarden .

Читайте також:

Як пом'якшити махрові рушники: сім ефективних порад, які збережуть ніжну тканину на довгий час

Як пом'якшити задник на шкіряному взутті: більше не натиратиме

Як пом'якшити взуття в домашніх умовах: корисні поради для здоров'я ніг