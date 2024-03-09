Під час військової служби виникає ризик отримання поранень, які можуть призвести до призначення грошової допомоги. Також, військовослужбовці, які стали інвалідами або частково втратили працездатність через отримані травми, можуть мати право на фінансову підтримку.

Сергій Рунчев, представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району міста Києва, пояснив, що існують два основних випадки, коли військовослужбовцям призначається одноразова грошова допомога. Розмір цієї допомоги залежить від конкретних обставин та може становити від 134 200 до 1 073 600 гривень.

Одноразову грошову допомогу військовослужбовцям виплачують у таких випадках:

У випадку встановлення інвалідності через поранення під час виконання військових обов'язків. У разі встановлення інвалідності, спричиненої захворюванням або нещасним випадком під час військової служби.

Розмір виплати залежить від групи інвалідності і становить:

Від 671 000 до 1 073 600 гривень у разі виконання військових обов'язків.

Від 187 880 до 671 000 гривень при проходженні військової служби.

Також, виплата може бути проведена у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, в залежності від обставин:

187 880 гривень, якщо втрата працездатності сталася під час військової служби.

134 200 гривень, якщо втрата працездатності відбулася під час проходження строкової військової служби.

Для отримання цих виплат необхідно звернутися до районного ТЦК та СП за місцем проживання і предоставити такі документи:

Заяву за встановленим зразком.

Згоду на обробку персональних даних.

Документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або інший документ).

Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків (для громадян України).

Витяг з наказу про виключення зі списків особового складу військової частини.

Свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу Центральної військово-лікарської комісії.

Копію довідки МСЕК.

Довідку про обставини травми або поранення.

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