Згідно з планами, це підвищення тарифу на воду відбудеться у два етапи: з 1 квітня до 30 червня та з 1 липня цього року.

У квітні поточного року планується підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у восьми містах України через зростання витрат на паливо, електроенергію та реагенти.

Згідно з планами, це підвищення відбудеться у два етапи: з 1 квітня до 30 червня та з 1 липня цього року. Планується підвищення тарифів у містах Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне та Бровари.

У столиці з 1 квітня до 30 червня тариф на централізоване водопостачання та водовідведення планується збільшити до 40,78 грн (33,98 грн без ПДВ) за кубометр. При цьому вартість водопостачання має становити 20,08 грн (17,57 грн без ПДВ), а водовідведення — 19,69 грн (16,41 грн без ПДВ) за кубометр.

Починаючи з 1 липня, Київводоканал пропонує встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення до 46,9 грн (39,08 грн без ПДВ) за кубометр. Згідно з пропозицією, вартість водопостачання становитиме 25,7 грн (21,42 грн без ПДВ) за кубометр, а водовідведення — 21,19 грн (17,66 грн без ПДВ) за кубометр.

У Дніпрі в даний момент вода коштує 31,36 грн за кубометр. За планами, у квітні тариф планують підняти до 37,61 грн, а з 1 липня — до 46,25 грн за кубометр. Таким чином, ціна на воду може збільшитися весною на 20%, а після літнього періоду — навіть на 50%.

Найбільше підвищення цін передбачають у Нікополі Дніпропетровської області, де вода у квітні може коштувати 49,64 грн за кубометр, а з липня — 63,35 грн за кубометр. Таким чином, ціна збільшиться на 48% та 88% відповідно до нинішньої ціни в 33,62 грн за кубометр. У Черкасах, Броварах та Вінниці ціна на воду також майже удвічі збільшиться.

Джерело: Телеграм.

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