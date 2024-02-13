Согласно планам, это повышение тарифа на воду состоится в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 1 июля этого года.

В апреле текущего года планируется повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод в восьми городах Украины из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и реагенты.

Согласно планам, это повышение состоится в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 1 июля этого года. Планируется повышение тарифов в городах Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно и Бровары.

В столице с 1 апреля по 30 июня тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод планируется увеличить до 40,78 грн (33,98 грн без НДС) за кубометр. При этом стоимость водоснабжения должна составлять 20,08 грн. (17,57 грн. без НДС), а водоотвод — 19,69 грн. (16,41 грн. без НДС) за кубометр.

Начиная с 1 июля Киевводоканал предлагает установить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение до 46,9 грн (39,08 грн без НДС) за кубометр. Согласно предложению стоимость водоснабжения составит 25,7 грн (21,42 грн без НДС) за кубометр, а водоотвод — 21,19 грн (17,66 грн без НДС) за кубометр.

В Днепре сейчас вода стоит 31,36 грн за кубометр. По планам, в апреле тариф планируют поднять до 37,61 грн., а с 1 июля — до 46,25 грн. за кубометр. Таким образом, цена на воду может увеличиться весной на 20%, а после летнего периода даже на 50%.

Наибольшее повышение цен предполагается в Никополе Днепропетровской области, где вода в апреле может стоить 49,64 грн за кубометр, а с июля — 63,35 грн за кубометр. Таким образом, цена увеличится на 48% и 88% по нынешней цене в 33,62 грн за кубометр. В Черкассах, Броварах и Виннице цена на воду почти вдвое увеличится.

Источник: Телеграмм.

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