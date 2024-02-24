Українці можуть заробити хороші гроші, продавши колекціонерам старі монети, які вже не ходять в обігу.

Українці можуть отримати значну суму грошей за деякі монети, оскільки їх особливості високо цінуються серед колекціонерів. За даними фахівців, на аукціонах можна отримати від 10 000 до 18 000 гривень за 10 копійок. Такі дані було опубліковано ресурсом "Монети-ягідки".

Такі гроші заплатять за монету номіналом 10 копійок 1992 року, різновиду 2.21ВАк. Особливості цієї монети включають:

середній зуб тризуба, який є гострим та вузьким;

п'яте та сьоме зерно третього колоса є замкненими;

гроно №2 має форму тупокутного трикутника;

гурт має велику насічку.

Також високо цінуються 2-копійкові монети 1996 року різновиду 1АА з алюмінію, за які можна отримати від 800 до 1000 гривень. Монети такого ж номіналу, але виготовлені з немагнітної сталі, можна продати за 1500-1700 гривень.

2-копійкова монета 1996 року входила до колекційних наборів, складених Національним банком України. Початково було випущено близько 2000 екземплярів з нержавіючої сталі, проте їх включення до наборів було відхилено. В подальшому були випущені монети з алюмінію, які використовувалися для комплектації наборів. Вони зустрічаються не лише в наборах, але і у загальному обігу.

Монету вартістю 1 гривню 2001 року різновиду 1АДг можна продати за суму до 5 000 гривень. Ця монета відзначається тим, що має гладкий гурт без будь-яких написів.

Оскільки ця гривня є рідкісною та дорогою, часто її підробляють фальшивомонетники. Вони видаляють написи на гурті з більш дешевої монети 2001 року. Перевірте параметри монети: в оригіналу її вага становить 6,8 грама, а діаметр - 26 мм.

Останні новини України:

Нагадаємо, українські 25 копійок продають за чималу суму - що у них особливого і як вони виглядають.

Як повідомляла Politeka, за 5 копійок можна отримати більше 4 тис гривень, фото монети.

Також Politeka писала, за які монети в Україні готові платити тисячі гривень.