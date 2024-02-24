Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам уже не ходящие в обращении старые монеты.

Украинцы могут получить значительную сумму денег за некоторые монеты, поскольку их особенности высоко ценятся среди коллекционеров. По данным специалистов, на аукционах можно получить от 10000 до 18000 гривен за 10 копеек. Такие данные были опубликованы ресурсом "Монеты-ягодки".

Такие деньги заплатят за монету номиналом 10 копеек 1992, разновидности 2.21ВАк. Особенности этой монеты включают в себя:

средний зуб трезубца, острый и узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты;

гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;

группа имеет большую насечку.

Также высоко ценятся 2-копеечные монеты 1996 разновидности 1АА из алюминия, за которые можно получить от 800 до 1000 гривен. Монеты такого же номинала, но изготовленные из немагнитной стали можно продать за 1500-1700 гривен.

2-копеечная монета 1996 года входила в коллекционные наборы, составленные Национальным банком Украины. Первоначально было выпущено около 2000 экземпляров из нержавеющей стали, однако их включение в наборы было отклонено. В дальнейшем были выпущены монеты из алюминия, использовавшиеся для комплектации наборов. Они встречаются не только в наборах, но и в общем обращении.

Монету стоимостью 1 гривну 2001 разновидности 1АДг можно продать за сумму до 5 000 гривен. Эта монета отличается тем, что имеет гладкую группу без каких-либо надписей.

Поскольку эта гривна редкая и дорогая, часто ее подделывают фальшивомонетчики. Они удаляют надписи на группе из более дешевой монеты 2001 года. Проверьте параметры монеты: у оригинала ее вес составляет 6,8 г, а диаметр - 26 мм.

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