Важливо також зазначити, що у разі неправомірного позбавлення громадянина права на субсидію він має право звернутись до адміністративного суду.

Громадяни, які отримують субсидію, мають обов'язок повідомляти органи Пенсійного фонду України про будь-які зміни у своїх доходах, складі сім'ї та інших важливих показниках. Це може суттєво вплинути на обсяг та умови надання субсидії. У випадку невчасного повідомлення про такі зміни, громадянин може втратити фінансову підтримку від держави. Про це розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду у Києві Олена Бойко.

Якщо особа не повідомить вчасно органи ПФУ про зміну свого майнового стану чи інші фактори, які впливають на надання субсидії та її розмір, вона може бути зобов'язана повернути субсидію.

Серед таких обставин можуть бути зміна складу сім'ї, витрати, перевищуючі 50 тисяч гривень, наявність депозитів, транспортних засобів, земельних ділянок, житлових приміщень, а також здійснення операцій з купівлі іноземної валюти. У разі виявлення таких обставин отримувач субсидії повинен повернути надмірно перераховані кошти до бюджету.

Важливо також зазначити, що у випадку неправомірного позбавлення громадянина права на субсидію, він має право звернутися до адміністративного суду, подаючи позов до Пенсійного фонду.

Згідно з частиною 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства, відповідач повинен довести правомірність своїх дій. Орган владних повноважень зобов'язаний представити перед судом документи і матеріали, які можуть бути використані в якості доказів у справі.

Громадяни України можуть подати позовну заяву самостійно або звернутися за безоплатною правовою допомогою до центрів.

Крім того, вони можуть послідовно викласти всі свої аргументи у позовній заяві, представити копії документів, які підтверджують їхні позиції, зокрема заяву, декларацію про доходи, акт про склад сім'ї, відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інші документи.

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