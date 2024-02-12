Важно также отметить, что в случае неправомерного лишения гражданина права на субсидию он имеет право обратиться в административный суд.

Граждане, получающие субсидию, обязаны уведомлять органы Пенсионного фонда Украины о любых изменениях в своих доходах, составе семьи и других важных показателях. Это может существенно повлиять на объем и условия предоставления субсидии. В случае несвоевременного уведомления о таких изменениях гражданин может потерять финансовую поддержку от государства. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Елена Бойко.

Если лицо не уведомит своевременно органы ПФУ об изменении своего имущественного положения или других факторов, влияющих на предоставление субсидии и ее размер, оно может быть обязано вернуть субсидию.

Среди таких обстоятельств могут быть изменение состава семьи, расходы, превышающие 50 тысяч гривен, наличие депозитов, транспортных средств, земельных участков, жилых помещений, а также совершение сделок по покупке иностранной валюты. В случае выявления таких обстоятельств, получатель субсидии должен вернуть чрезмерно перечисленные средства в бюджет.

Важно также отметить, что в случае неправомерного лишения гражданина права на субсидию он имеет право обратиться в административный суд, подавая иск в Пенсионный фонд.

Согласно части 2 статьи 77 Кодекса административного судопроизводства, ответчик должен доказать правомерность своих действий. Орган властных возможностей должен представить перед трибуналом документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Граждане Украины могут подать исковое заявление самостоятельно или обратиться за безвозмездной правовой помощью в центры.

Кроме того, они могут последовательно изложить все свои аргументы в исковом заявлении, представить копии документов, подтверждающих их позиции, в частности, заявление, декларацию о доходах, акт о составе семьи, сведения из государственного реестра прав на недвижимое имущество и другие документы.

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