У Національному банку України пояснюють, що є кілька умов обміну деякої іноземної валюти.

У Національному банку України встановлено терміни для обміну "заморожених" російських та білоруських рублів на рахунках. Це можливо зробити до 31 грудня 2024 року. Про це повідомили у прес-службі Національного банку.

З початку повномасштабної війни росії в Україні Національний банк заборонив будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем. У листопаді 2023 року парламент підтримав виняток для одноразового безготівкового обміну валют.

Зазначаючи цей крок, у Нацбанку пояснили, що рішення призначене для приведення нормативно-правових актів у відповідність до закону №3498.

"Національний банк надає тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських/білоруських рублях до 31 грудня 2024 року, якщо операція здійснюється відповідно до вимог закону України "Про банки та банківську діяльність", - зазначається у прес-службі Національного банку.

У Національному банку України пояснюють, що існують кілька умов для обміну російської та білоруської валюти. Це включає:

Одностороннє прийняття порядку обміну валюти банками-нерезидентами, які мають відкриті кореспондентські рахунки в банках-резидентах з російськими/білоруськими рублями. Після цього банкам-резидентам Російської Федерації та Білорусі та підсанкційним фінустановам буде заборонено проводити такі операції. Клієнти банків можуть здійснювати обмін "один раз у кожному з видів валюти" за власною заявою.

На кінець осені 2023 року в Україні знаходилось російських рублів на безготівкових рахунках юридичних осіб на суму 1,742 мільярда гривень, а також на рахунках фізичних осіб - на суму 141 мільйон гривень.

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