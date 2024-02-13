В Национальном банке Украины объясняют, что существует несколько условий для обмена некоторой иностранной валюты.

В Национальном банке Украины установлены сроки обмена "замороженных" российских и белорусских рублей на счетах. Это можно сделать до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

С начала полномасштабной войны россии в Украине Национальный банк запретил какие-либо денежные операции с российским и белорусским рублем. В ноябре 2023 года парламент поддержал исключение для единовременного безналичного обмена валют.

Отмечая этот шаг, Нацбанк пояснил, что решение предназначено для приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законом №3498.

"Национальный банк предоставляет временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских/белорусских рублях до 31 декабря 2024, если операция осуществляется в соответствии с требованиями закона Украины "О банках и банковской деятельности", - отмечается в пресс-службе Национального банка.

В Национальном банке Украины объясняют, что существует несколько условий для обмена российской и белорусской валюты. Это включает:

Одностороннее принятие порядка обмена валюты банками-нерезидентами, имеющими открытые корреспондентские счета в банках-резидентах с российскими/белорусскими рублями. После этого банкам-резидентам Российской Федерации и Белоруссии и подсанкционным финучреждениям будет запрещено проводить подобные операции. Клиенты банков могут осуществлять обмен "один раз в каждом из видов валюты" по собственному заявлению.

К концу осени 2023 года в Украине находилось российских рублей на безналичных счетах юридических лиц на сумму 1,742 миллиарда гривен, а также на счетах физических лиц - на сумму 141 миллион гривен.

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