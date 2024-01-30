Раніше встановлений фіксований обмінний курс долара в Україні діяв з початку повномасштабної війни.

Національний банк України (НБУ) відповів, чи мають намір відновлювати фіксований обмінний курс для долара. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, це рішення прийнято свідомо, і всі коливання курсу, включаючи як зростання, так і зниження, є природними для режиму гнучкості курсу валют.

Ніколайчук додав, що НБУ передбачав можливість таких змін і повідомляв про це. Він підкреслив, що курс може змінюватися відповідно до ситуації на валютному ринку, як це сталося, наприклад, у жовтні та першій половині листопада 2023 року. Але наразі повернення до фіксованого курсу не розглядається.

Уточнено, що відмова від фіксованого курсу долара стала можливою, коли були створені необхідні умови для цього. Зазначається, що режим гнучкості обмінного курсу дозволяє Національному банку виконувати ряд ключових завдань, зокрема, зберігати привабливість гривневих фінансових інструментів, таких як депозити та облігації внутрішніх державних позик (ОВДП).

Сергій Ніколайчук наголосив, що поточна ситуація на валютному ринку не є винятковою і не становить загрози для виконання цих завдань. Раніше встановлений фіксований обмінний курс долара в Україні діяв з моменту розпочаття повномасштабної війни, спочатку склавши 29,25 грн/дол. З 21 липня 2022 року його підняли до 36,56 грн/дол., і він утримувався на цьому рівні до 2 жовтня 2023 року.

Національний банк України акцентував, що тривала фіксація обмінного курсу може призвести до дисбалансів і створити серйозні труднощі у майбутньому. Цей підхід може викликати не лише ослаблення економіки та фінансової системи в поточний момент, але й ускладнити відновлення підприємницької активності на етапі відновлення України.

Для прикладу у НБУ згадали про валютні кризи 2008 та 2014-2015 років, коли національна валюта зазнала значного ослаблення. Фахівці вказують, що глибина цих криз в багатьох відношеннях була підсилена через довготривалу фіксацію обмінного курсу.

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