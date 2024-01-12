НБУ визначить для себе завдання збереження курсової стабільності долара та активно підтримуватиме гривню.

Початок січня супроводжує значний підйом цін на американську валюту в Україні. Фахівці передбачають, що протягом цього року Національний банк України (НБУ) буде докладати зусиль для збереження стабільності курсу долара та регулювання валютного ринку через операції з продажу чи купівлі партій іноземної валюти. Про це розповів Голова Національного Банку України Андрій Пишний в ефірі телемарафону.



За словами Андрія Пишного, коливання на міжбанківському ринку та в обмінниках будуть залежати від впливу зовнішніх факторів, таких як сезонні тенденції чи зміни в міжнародному економічному оточенні. У 2023 році перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу визначив одну з основних причин зміни динаміки валютного ринку.

По його словах, НБУ визначить для себе завдання збереження курсової стабільності та активно підтримуватиме гривню.

"Національний банк буде активно присутнім на валютному ринку та використовуватиме заходи для згладжування надмірних та небезпечних коливань", стверджує банкір.

У минулому році відбувся важливий етап - перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу, коли різниця між обмінними курсами була значною, що призвело до різких коливань на ринку.

"Якщо ця різниця є значущою, це породжує арбітраж, спекуляції та ускладнює забезпечення курсової стабільності і, що важливо, формування очікувань на стабільність", - пояснює Пишний.

Наразі прогнозувати курс американської валюти важко, проте гривневі заощадження матимуть прибутковий вигляд, а валютні депозити залишаться однаково вигідними.

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