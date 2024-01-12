НБУ определит для себя задачу сохранения курсовой стабильности доллара и будет активно поддерживать гривну.

Начало января сопровождает значительный подъем цен на американскую валюту в Украине. Специалисты предполагают, что в течение этого года Национальный банк Украины (НБУ) будет прилагать усилия для сохранения стабильности курса доллара и регулирования валютного рынка через операции по продаже или покупке партий иностранной валюты. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Украины Андрей Пышный в эфире телемарафона.



По словам Андрея Пышного, колебания на межбанковском рынке и обменниках будут зависеть от влияния внешних факторов, таких как сезонные тенденции или изменения в международном экономическом окружении. В 2023 году переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу определил одну из основных причин изменения динамики валютного рынка.

По его словам, НБУ определит для себя задачу сохранения курсовой стабильности и будет активно поддерживать гривну.

"Национальный банк будет активно присутствовать на валютном рынке и будет использовать меры по сглаживанию чрезмерных и опасных колебаний", утверждает банкир.

В прошлом году состоялся важный этап – переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу, когда разница между обменными курсами была значительной, что привело к резким колебаниям на рынке.

"Если эта разница значима, это порождает арбитраж, спекуляции и усложняет обеспечение курсовой стабильности и, что важно, формирование ожиданий на стабильность", - объясняет Пышный.

Пока прогнозировать курс американской валюты трудно, однако гривневые сбережения будут выглядеть прибыльно, а валютные депозиты останутся одинаково выгодными.

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