Национальный банк Украины (НБУ) ответил, намерены ли восстанавливать фиксированный обменный курс для доллара. По словам заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука, это решение принято сознательно, и все колебания курса, включая как рост, так и снижение, являются естественными для режима гибкости курса валют.

Николайчук добавил, что НБУ предусматривал возможность подобных изменений и сообщал об этом. Он подчеркнул, что курс может изменяться в соответствии с ситуацией на валютном рынке, как это произошло, например, в октябре и первой половине ноября 2023 года. Но пока возврат к фиксированному курсу не рассматривается.

Уточнено, что отказ от фиксированного курса доллара стал возможным, когда были созданы необходимые условия для этого. Режим гибкости обменного курса позволяет Национальному банку выполнять ряд ключевых задач, в частности, сохранять привлекательность гривневых финансовых инструментов, таких как депозиты и облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

Сергей Николайчук подчеркнул, что текущая ситуация на валютном рынке не исключительна и не представляет угрозы для выполнения этих задач. Ранее установленный фиксированный обменный курс доллара в Украине действовал с момента начала полномасштабной войны, изначально составив 29,25 грн/долл. С 21 июля 2022 его подняли до 36,56 грн/долл., и он удерживался на этом уровне до 2 октября 2023 года.

Национальный банк Украины подчеркнул, что длительная фиксация обменного курса может привести к дисбалансам и создать серьезные трудности в будущем. Этот подход может вызвать не только ослабление экономики и финансовой системы в настоящее время, но и усложнить восстановление предпринимательской активности на этапе восстановления Украины.

Для примера в НБУ упомянули о валютных кризисах 2008 и 2014-2015 годов, когда национальная валюта испытала значительное ослабление. Специалисты указывают, что глубина этих кризисов во многих отношениях была усилена из-за длительной фиксации обменного курса.

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.