Так вже сьогодні, 12 лютого, відбудеться з'єднання Луни і Нептуна.
Цей аспект принесе бажання творити, хтось вирішить почати втілювати в життя свої ідеї добра та милосердя, зросте інтуїція.
«День сприятливий для занять духовними практиками. Проте будьте обережні, оскільки зростає ризик помилитися через неуважність чи втрапити на гачок шахрая», - попередила астрологиня, авторка каналу Scorpio.
13 лютого Венера гармонії з Нептуном.
За словами астрологині, цей аспект сприяє натхненню, романтичності, співчутливості, сприятливо для творчості та кохання.
«Луна в аспекті з Меркурієм надасть енергії та сміливості, зросте ментальна активність та можливість швидко владнати справи», - розповіла астрологиня.
14 лютого - з'єднання Марса з Плутоном.
Цей аспект несе викид величезної руйнівної енергії.
«Тож будьте обережними, оскільки день травмонебезпечний та несе для нас підвищені загрози, зростає вірогідність масових жертв.
Нам це з'єднання дає рішучість у досягненні цілей, цілеспрямованість, конкуренцію, критичні ситуації, пов'язані з ризиком для життя. Якщо у вас є справи, які потребують подолання значних перешкод, то настав час зайнятися ними», - попередила експерт.
15 лютого з'єднання Луни з Юпітером.
Цей аспект принесе позитивний настрій, енергійність, сприятиме продуктивному вирішенню справ, особливо пов'язаних з юриспруденцією, фінансами та з викладанням.
«Після обіду будьте обережними за кермом, з електроприладами, уникайте метушні та поспішності, слідкуйте за словами. Не ігноруйте сигнали тривоги», - радить астрологиня.
16 лютого - Луна у напруженому квадрат до Сонця.
Цей аспект викликатиме внутрішню напругу, нестабільний емоційний стан, проблеми в стосунках.
«Відкладіть вирішення важливих справ на інший день», - порадила експерт.
Найбільш напружений день цього тижня – 17 лютого. Це через два складних аспекти. По-перше, з'єднання Венери з Плутоном, по-друге, Меркурій утворює напругу до Урану.
Астрологиня радить не піддаватись на провокації та маніпуляції, зберігати здоровий глузд та спокій.
Крім того, у цей день можуть бути неприємні новини, проблеми з технікою та транспортними засобами, аварії, форс-мажорні обставини.
Люди можуть відчувати роздратованість та знервованість.
А от 18 лютого Луна перебуватиме в сприятливому аспекті до Меркурія.
Цей аспект підсилить розумові здібності.
«Тож день сприятливий для інтелектуальної діяльності та навчання. Добре зустрітись з друзями, але не пліткуйте. Займіться вправами для дихання та прогуляйтесь на свіжому повітрі», - розповіла авторка каналу Scorpio.
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