Читання карт Таро для кожного знака зодіаку на 12 лютого відкрийте для себе свої приховані істини.

Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 12 лютого, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Глибоко сховані у нашій підсвідомості тонкі істини, які Таро також розкриває через образи та тип карти, яку ви отримуєте.

Що принесе вашому знаку зодіаку розклад карти Таро?

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 12 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Імператор.

Ви можете бути лякаючим, коли ви зосереджені на цілі, і вам важко відпочити, доки робота не буде завершена.

Але зараз вихідні, і ваша сім'я, можливо, не захоче жертвувати своїм вільним часом, щоб почути роботу.

Це може бути для вас неправильним ударом, але можливо це те, що вам потрібно, щоб все у вашому житті було збалансованим.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Перед вами відкриється невелике вікно можливостей і ви не хочете вперто ризикувати, коли воно відкриється.

Не кажіть, що вам потрібно, щоб все було ідеальним, щоб ви могли почати діяти. Досить добре іноді краще, ніж саме те, як ви вважаєте, що має бути.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Кубків

Ти можеш дати людині стільки шансів, Близнюки. Можливо, ви маєте справу з дорослою людиною, яка не хоче дорослішати і брати на себе відповідальність. Ви можете по-дружньому сказати людині, що ви відчуваєте, або бути твердою та сміливою, пред'явивши ультиматум.

Але коли ви можете сказати, що у них є потенціал, але немає ентузіазму, настав час визнати, що ця людина, можливо, не та, ким ви її вважали, і настав час перестати чекати більшого, ніж те, що ви отримаєте.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дурень

У вас є мотивація, але ви повинні пам'ятати, що є сенс витратити час, необхідний для того, щоб переконатися, що витрачена вами енергія коштує витраченого часу.

Іноді невелике коливання на початку шляху є розумним, тому що воно дозволяє вам мати ясну перспективу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Зірка, перевернута.

Ви можете молитися і просити Всесвіт про допомогу, але іноді вам потрібно зосередитись на своїх діях. Ви можете не почути відповіді на молитву, бо у своєму серці вже знаєте, що робити.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута.

У тому, що ви робите завжди є цінність, навіть якщо спочатку це не приносить грошей. Все, чим ви є як особистість, свідчить про якусь досконалість.

І навіть якщо вам не платять за те, що ви добра людина, у довгостроковій перспективі це завжди окупається.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута.

Вам не потрібно продовжувати спроби скласти план, якщо у вас є щось в руках.

Ви відкладаєте справи на потім і використовуєте готовність як спосіб відволіктися від основної роботи. Вам час зайнятися справою.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута.

Іноді людина, яка завдала вам удару в спину, не варта вашого часу і горя. На жаль, може пройти деякий час, перш ніж ви зрозумієте, що вам не потрібно оплакувати втрату стосунків.

Але як тільки ви поглянете на речі в перспективі, вам набагато легше рухатися далі.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Смерть.

Розділ вашого життя починає закінчуватися, і це може стати для вас несподіванкою, тому що ви думали, що завжди будете в такій ситуації.

Починається новий початок, і ви можете з нетерпінням чекати на наступну подорож у своєму житті.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Мечів.

Ваш розум гострий і здатний допомогти вам знайти вирішення серйозної проблеми.

Отже, перш ніж звернутися до друга чи когось, хто, на вашу думку, знає відповідь на ваше запитання, постарайтеся подумати про те, що, на вашу думку, краще для вас і довіряйте собі.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Десятка Жезлів.

Навколо тебе стільки кохання та підтримки. Люди хочуть бачити ваш успіх.

Навіть коли ви боїтеся і думаєте, що ви невдаха, ваша сім'я та друзі бачать ваш потенціал. Вони вірять, що все, чого ви хочете, станеться, тому що ви цього заслужили.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, перевернута.

Затримка може виявитися проблематичною, особливо якщо ви вірите, що все станеться без проблем.

Але, незважаючи на відчуття, що вам не пощастило, ви можете бути захищені від жахливої ​​ситуації.

Джерело: yourtango .

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