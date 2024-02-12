Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 12 февраля, откройте для себя свои скрытые истины.

Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 12 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Глубоко скрыты в нашем подсознании тонкие истины, которые Таро также раскрывает через образы и тип карты, которую вы получаете.

Что принесет вашему знаку зодиака расклад одной карты Таро?

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 12 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Император.

Вы можете быть пугающим, когда вы сосредоточены на цели, и вам трудно отдохнуть, пока работа не будет завершена.

Но сейчас выходные, и ваша семья, возможно, не захочет жертвовать своим свободным временем, чтобы услышать о работе.

Это может быть для вас неправильным ударом, но, возможно, это то, что вам нужно, чтобы все в вашей жизни было сбалансированным.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Перед вами откроется небольшое окно возможностей, и вы не хотите упрямо рисковать, когда оно откроется.

Не говорите, что вам нужно, чтобы все было идеально, чтобы вы могли начать действовать. Достаточно хорошо иногда лучше, чем именно то, как вы думаете, что должно быть.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Паж Кубков

Ты можешь дать человеку столько шансов, Близнецы. Возможно, вы имеете дело со взрослым человеком, который не хочет взрослеть и брать на себя ответственность. Вы можете по-дружески сказать человеку, что вы чувствуете, или быть твердым и смелым, предъявив ультиматум.

Но когда вы можете сказать, что у них есть потенциал, но нет энтузиазма, пришло время признать, что этот человек, возможно, не тот, кем вы его считали, и пришло время перестать ожидать большего, чем то, что вы получите.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Дурак

У вас есть мотивация, но вы должны помнить, что есть смысл потратить время, необходимое для того, чтобы убедиться, что потраченная вами энергия стоит потраченного времени.

Иногда небольшое колебание в начале пути разумно, потому что оно позволяет вам иметь ясную перспективу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Звезда, перевернутая.

Вы можете молиться и просить Вселенную о помощи, но иногда вам нужно сосредоточиться на своих действиях. Вы можете не услышать ответа на молитву, потому что в своем сердце уже знаете, что делать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая.

В том, что вы делаете, всегда есть ценность, даже если поначалу это не приносит денег. Все, чем вы являетесь как личность, свидетельствует о каком-то совершенстве.

И даже если вам не платят за то, что вы хороший человек, в долгосрочной перспективе это всегда окупается.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая.

Вам не нужно продолжать попытки составить план, если у вас что-то есть в руках.

Вы откладываете дела на потом и используете готовность как способ отвлечься от основной работы. Вам пора заняться делом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая.

Иногда человек, нанесший вам удар в спину, не стоит вашего времени и горя. К сожалению, может пройти некоторое время, прежде чем вы поймете, что вам не нужно оплакивать потерю отношений.

Но как только вы взглянете на вещи в перспективе, вам будет намного легче двигаться дальше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Смерть.

Глава вашей жизни начинает заканчиваться, и это может стать для вас неожиданностью, потому что вы думали, что всегда будете в такой ситуации.

Начинается новое начало, и вы можете с нетерпением ждать следующего путешествия в своей жизни.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Мечей.

Ваш ум острый и способен помочь вам найти решение серьезной проблемы.

Итак, прежде чем обратиться к другу или кому-то, кто, по вашему мнению, знает ответ на ваш вопрос, постарайтесь подумать о том, что, по вашему мнению, лучше для вас, и доверяйте себе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Вокруг тебя столько любви и поддержки. Люди хотят видеть ваш успех.

Даже когда вы боитесь и думаете, что вы неудачник, ваша семья и друзья видят ваш потенциал. Они верят, что все, чего вы хотите, произойдет, потому что вы это заслужили.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая.

Задержка может оказаться проблематичной, особенно если вы верите, что все произойдет без проблем.

Но, несмотря на ощущение, будто вам не повезло, вы можете быть защищены от ужасной ситуации.

Источник: yourtango.

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