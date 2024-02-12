Так уже сегодня, 12 февраля, состоится соединение Луны и Нептуна.
Этот аспект принесет желание творить, кто-то решит начать воплощать в жизнь свои идеи добра и милосердия, возрастет интуиция.
«День благоприятен для занятий духовными практиками. Однако будьте осторожны, поскольку растет риск ошибиться из-за невнимательности или попасть на крючок мошенника», - предупредила астролог, автор канала Scorpio.
13 февраля Венера гармонии с Нептуном.
По словам астролога, этот аспект способствует вдохновению, романтичности, участливости, благоприятно для творчества и любви.
«Луна в аспекте с Меркурием придаст энергии и смелости, возрастет ментальная активность и возможность быстро уладить дела», - рассказала астролог.
14 февраля – соединение Марса с Плутоном.
Этот аспект несет выброс огромной разрушительной энергии.
«Будьте осторожны, поскольку день травмоопасен и несет для нас повышенные угрозы, растет вероятность массовых жертв.
Нам это соединение дает решительность в достижении целей, целенаправленность, конкуренцию, критические ситуации, связанные с риском для жизни. Если у вас есть дела, которые нуждаются в преодолении значительных препятствий, то пора заняться ими», - предупредила эксперт.
15 февраля соединение Луны с Юпитером.
Этот аспект принесет позитивный настрой, энергичность, будет способствовать продуктивному решению дел, особенно связанных с юриспруденцией, финансами и преподаванием.
«После обеда будьте осторожны за рулем, с электроприборами, избегайте суеты и поспешности, следите за словами. Не игнорируйте сигналы тревоги», – советует астролог.
16 февраля – Луна в напряженном квадрате к Солнцу.
Этот аспект будет вызывать внутреннее напряжение, нестабильное эмоциональное состояние, проблемы в отношениях.
«Отложите решение важных дел на другой день», – посоветовала эксперт.
Самый напряженный день этой недели – 17 февраля. Это из-за двух сложных аспектов. Во-первых, соединение Венеры с Плутоном, во-вторых, Меркурий образует напряжение к Урану.
Астролог советует не поддаваться провокациям и манипуляциям, сохранять здравый смысл и спокойствие.
Кроме того, в этот день могут возникнуть неприятные новости, проблемы с техникой и транспортными средствами, аварии, форс-мажорные обстоятельства.
Люди могут чувствовать раздражение и нервозность.
А вот 18 февраля Луна будет находиться в благоприятном аспекте Меркурия.
Этот аспект усилит умственные способности.
«Так что день благоприятен для интеллектуальной деятельности и обучения. Хорошо встретиться с друзьями, но не сплетничайте. Займитесь упражнениями для дыхания и прогуляйтесь на свежем воздухе», - рассказала автор канала Scorpio.
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