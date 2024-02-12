Астролог предупредила об опасных датах недели с 12 по 18 февраля и дала развернутый прогноз, чего ждать в ближайшее время.

Так уже сегодня, 12 февраля, состоится соединение Луны и Нептуна.

Этот аспект принесет желание творить, кто-то решит начать воплощать в жизнь свои идеи добра и милосердия, возрастет интуиция.

«День благоприятен для занятий духовными практиками. Однако будьте осторожны, поскольку растет риск ошибиться из-за невнимательности или попасть на крючок мошенника», - предупредила астролог, автор канала Scorpio.

13 февраля Венера гармонии с Нептуном.

По словам астролога, этот аспект способствует вдохновению, романтичности, участливости, благоприятно для творчества и любви.

«Луна в аспекте с Меркурием придаст энергии и смелости, возрастет ментальная активность и возможность быстро уладить дела», - рассказала астролог.

14 февраля – соединение Марса с Плутоном.

Этот аспект несет выброс огромной разрушительной энергии.

«Будьте осторожны, поскольку день травмоопасен и несет для нас повышенные угрозы, растет вероятность массовых жертв.

Нам это соединение дает решительность в достижении целей, целенаправленность, конкуренцию, критические ситуации, связанные с риском для жизни. Если у вас есть дела, которые нуждаются в преодолении значительных препятствий, то пора заняться ими», - предупредила эксперт.

15 февраля соединение Луны с Юпитером.

Этот аспект принесет позитивный настрой, энергичность, будет способствовать продуктивному решению дел, особенно связанных с юриспруденцией, финансами и преподаванием.

«После обеда будьте осторожны за рулем, с электроприборами, избегайте суеты и поспешности, следите за словами. Не игнорируйте сигналы тревоги», – советует астролог.

16 февраля – Луна в напряженном квадрате к Солнцу.

Этот аспект будет вызывать внутреннее напряжение, нестабильное эмоциональное состояние, проблемы в отношениях.

«Отложите решение важных дел на другой день», – посоветовала эксперт.

Самый напряженный день этой недели – 17 февраля. Это из-за двух сложных аспектов. Во-первых, соединение Венеры с Плутоном, во-вторых, Меркурий образует напряжение к Урану.

Астролог советует не поддаваться провокациям и манипуляциям, сохранять здравый смысл и спокойствие.

Кроме того, в этот день могут возникнуть неприятные новости, проблемы с техникой и транспортными средствами, аварии, форс-мажорные обстоятельства.

Люди могут чувствовать раздражение и нервозность.

А вот 18 февраля Луна будет находиться в благоприятном аспекте Меркурия.

Этот аспект усилит умственные способности.

«Так что день благоприятен для интеллектуальной деятельности и обучения. Хорошо встретиться с друзьями, но не сплетничайте. Займитесь упражнениями для дыхания и прогуляйтесь на свежем воздухе», - рассказала автор канала Scorpio.

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