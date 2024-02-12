Цього тижня відбудеться важлива астрологічна подія, яка матиме вплив на те, що відбуватиметься у суспільстві.

Згідно з астрологічним прогнозом на тиждень, відбудеться з'єднання між Марсом, Венерою та Плутоном. Дуже важливий аспект.

«У цей період хтось може зіштовхнутися з зовнішніми обставинами, що примусять пройти через нові випробування та трансформацію. Дехто уже відчуває всередині незрозумілу тривожність, неспокій, що передує кардинальним змінам, а хтось уже через ці зміни проходить», - розповіла астрологиня у своєму каналі Scorpio.

За словами експертки з прогнозів, оновлення можуть стосуватися різних сфер життя, але головне, що це буде рух вперед.

Прогноз на тиждень.

І, як зазначає астрологиня, бажано пройти цей шлях усвідомлено, з максимальною користю для себе.

«Приймайте продумані рішення, не дійте імпульсивно та на емоціях. Якщо ви хотіли розпочати щось нове, то для цього настав сприятливий час», - закликала астрологиня.

Прогноз на тиждень.

Також експертка наголосила, що в Україні йде війна, тож аспект між войовничими планетами Марс та Плутон може нести для населення не лише неочікувані зміни, але і пряму небезпеку.

«Також це з'єднання несе природні катаклізми, техногенні катастрофи, нові збройні конфлікти. Тож уникайте місць скупчення людей, бережіть себе та своїх близьких», - закликала астролог.

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