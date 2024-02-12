Согласно астрологическому прогнозу на неделю, состоится соединение между Марсом, Венерой и Плутоном. Очень важный аспект.

"В этот период кто-то может столкнуться с внешними обстоятельствами, которые заставят пройти через новые испытания и трансформацию. Некоторые уже испытывают внутри непонятную тревожность, беспокойство, предшествующее кардинальным изменениям, а кто-то уже через эти изменения проходит", - рассказала астролог в своем канале Scorpio.

По словам эксперта по прогнозам, обновления могут касаться разных сфер жизни, но главное, что это будет движение вперед.

Плутон и Марс

Прогноз на неделю.

И, как отмечает астролог, желательно пройти этот путь осознанно с максимальной пользой для себя.

«Принимайте продуманные решения, не действуйте импульсивно и на эмоциях. Если вы хотели начать что-то новое, то для этого пришло благоприятное время», - призвала астролог.

тревога, человек, депрессия

Прогноз в неделю.

Также эксперт подчеркнула, что в Украине идет война, поэтому аспект между воинственными планетами Марс и Плутон может нести для населения не только неожиданные изменения, но и прямую опасность.

"Также это соединение несет природные катаклизмы, техногенные катастрофы, новые вооруженные конфликты. Избегайте мест скопления людей, берегите себя и своих близких», - призвала астролог.

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