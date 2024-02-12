На этой неделе состоится важное астрологическое событие, которое повлияет на то, что будет происходить в обществе.

Согласно астрологическому прогнозу на неделю, состоится соединение между Марсом, Венерой и Плутоном. Очень важный аспект.

"В этот период кто-то может столкнуться с внешними обстоятельствами, которые заставят пройти через новые испытания и трансформацию. Некоторые уже испытывают внутри непонятную тревожность, беспокойство, предшествующее кардинальным изменениям, а кто-то уже через эти изменения проходит", - рассказала астролог в своем канале Scorpio.

По словам эксперта по прогнозам, обновления могут касаться разных сфер жизни, но главное, что это будет движение вперед.

Прогноз на неделю.

И, как отмечает астролог, желательно пройти этот путь осознанно с максимальной пользой для себя.

«Принимайте продуманные решения, не действуйте импульсивно и на эмоциях. Если вы хотели начать что-то новое, то для этого пришло благоприятное время», - призвала астролог.

Прогноз в неделю.

Также эксперт подчеркнула, что в Украине идет война, поэтому аспект между воинственными планетами Марс и Плутон может нести для населения не только неожиданные изменения, но и прямую опасность.

"Также это соединение несет природные катаклизмы, техногенные катастрофы, новые вооруженные конфликты. Избегайте мест скопления людей, берегите себя и своих близких», - призвала астролог.

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