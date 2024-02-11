Національний банк України (НБУ) утримується від прямих прогнозів щодо курсу гривні по відношенню до долара та інших іноземних валют. Проте з макроекономічних розрахунків регулятора на три роки випливає, що очікується зростання курсу долара на 7,5-10% щорічно.

Згідно з цими розрахунками, у 2024 році середньорічний курс може скласти 39 гривень, а у 2026 році - 46,1 гривні. Такі цифри озвучив в Фейсбук керівник аналітичного департаменту Олександр Паращій.

Також експерти не рекомендують українцям активно купувати долари, сподіваючись на прибуток від курсових коливань.

Експерт Олександр Паращій вказав, що прогнози Національного банку України трохи менші, ніж ті, що пропонує Міжнародний валютний фонд (МВФ). За словами фонду, в 2024 році гривня може втратити більше вартості по відношенню до долара - більше ніж до 40 гривень за долар. На 2026 рік МВФ передбачає середньорічний курс на рівні 47,5 гривень за долар.

Якщо ми візьмемо за основу привабливі числа та припустимо, що Національний банк України передбачає постійне зростання курсу долара протягом прогнозованого періоду, то можна вважати наступні оцінки на кінець наступних років найбільш ймовірними: 40,5 (що відповідає консенсус-прогнозу, зібраному самим Нацбанком), а потім +8% на рік, а також ще +10% на рік.

Також важливою рекомендацією є те, що не варто поспішати з купівлею доларів. Фінансові інструменти в гривні можуть приносити більший дохід. Наприклад, якщо сьогодні придбати долар, то протягом наступних трьох років він принесе в середньому 8,2% річних у гривні. Але якщо вкласти кошти в тримісячні облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), то прибуток буде значно вищим (приблизно 18,5% річних).

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