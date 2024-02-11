Прогнозы Национального банка Украины по курсу валют несколько меньше, чем предлагаемые Международным валютным фондом (МВФ).

Национальный банк Украины (НБУ) воздерживается от прямых прогнозов по курсу гривны по отношению к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора на три года следует, что ожидается рост курса доллара на 7,5-10% ежегодно.

Согласно этим расчетам, в 2024 году среднегодовой курс может составить 39 гривен, а в 2026 году – 46,1 гривны. Такие цифры озвучил в Фейсбуке руководитель аналитического департамента Александр Паращий.

Также эксперты не рекомендуют украинцам активно покупать доллары в надежде на прибыль от курсовых колебаний.

Эксперт Александр Паращий указал, что прогнозы Национального банка Украины несколько меньше, чем предлагаемые Международным валютным фондом (МВФ). По словам фонда, в 2024 году гривна может потерять больше стоимости по отношению к доллару – более чем до 40 гривен за доллар. В 2026 году МВФ предусматривает среднегодовой курс на уровне 47,5 гривен за доллар.

Если мы примем за основу привлекательные числа и предположим, что Национальный банк Украины предусматривает постоянный рост курса доллара в течение прогнозируемого периода, то можно считать следующие оценки на конец следующих лет наиболее вероятными: 40,5 (что соответствует консенсус-прогнозу, собранному самим Нацбанком), затем +8% в год, а также еще +10% в год.

Также важной рекомендацией является то, что не стоит торопиться с покупкой долларов. Финансовые инструменты в гривне могут приносить больший доход. К примеру, если сегодня приобрести доллар, то в течение следующих трех лет он принесет в среднем 8,2% годовых в гривне. Но если вложить средства в трехмесячные облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), то прибыль будет значительно выше (примерно 18,5% годовых).

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