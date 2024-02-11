Хоча питання тарифів на комунальні послуги в Україні часто стає об'єктом політичних дебатів, вони зростають через збільшення витрат.

З квітня у великих містах України планується переглянути тариф на воду. Проект перегляду цін був розроблений Національною комісією з питань енергетики та комунальних послуг. Остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято, але його планують розглянути найближчим часом.

Ось діючі та заплановані тарифи на воду, як підрахували журналісти:

"Дніпроводоканал":

чинний тариф – 31,36 грн за кубометр;

з квітня – 37,6 грн за кубометр;

з червня – 46,2 грн за кубометр.

"Хмельницькводоканал":

чинний тариф – 27,39 грн за кубометр;

тариф із квітня – 31,15 грн за кубометр;

тариф із червня – 40,5 грн за кубометр.

"Київводоканал":

чинний тариф – 30,38 грн за кубометр;

з квітня – 40,7 грн за кубометр;

з червня – 46,8 грн за кубометр.

"Вінницяоблводоканал":

чинний тариф – 25,62 грн за кубометр;

з квітня – 35 грн за кубометр;

з червня – 52 грн за кубометр.

"Рівнеоблводоканал":

чинний тариф – 32,59 грн за кубометр;

тариф із квітня – 40,69 грн за кубометр;

з червня – 47,96 грн за кубометр.

Водоканали більше не можуть залишатися при старих тарифах. Хоча питання тарифів на комунальні послуги в Україні часто стає об'єктом політичних дебатів, вони продовжують зростати через збільшення витрат на ремонти, обслуговування обладнання, придбання палива та збільшення заробітної плати. Згідно з документами Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг, у "Київводоканалі" чинні тарифи вже не відображають актуальну ситуацію:

обсяги споживання води в столиці зменшилися майже на 18,5%, що повинно призвести до збільшення тарифу, оскільки менше проданої води означає вищі витрати;

витрати на електроенергію зросли на 30,29%, а без електропостачання не можливо забезпечити роботу насосів, фільтрів та іншого обладнання;

витрати на оплату праці збільшилися на 23,6%;

вартість реагентів зросла на 99,85%.

впливає курс долара.

Джерело: OBOZ.UA.

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