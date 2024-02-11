З квітня у великих містах України планується переглянути тариф на воду. Проект перегляду цін був розроблений Національною комісією з питань енергетики та комунальних послуг. Остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято, але його планують розглянути найближчим часом.
Ось діючі та заплановані тарифи на воду, як підрахували журналісти:
"Дніпроводоканал":
- чинний тариф – 31,36 грн за кубометр;
- з квітня – 37,6 грн за кубометр;
- з червня – 46,2 грн за кубометр.
"Хмельницькводоканал":
- чинний тариф – 27,39 грн за кубометр;
- тариф із квітня – 31,15 грн за кубометр;
- тариф із червня – 40,5 грн за кубометр.
"Київводоканал":
- чинний тариф – 30,38 грн за кубометр;
- з квітня – 40,7 грн за кубометр;
- з червня – 46,8 грн за кубометр.
"Вінницяоблводоканал":
- чинний тариф – 25,62 грн за кубометр;
- з квітня – 35 грн за кубометр;
- з червня – 52 грн за кубометр.
"Рівнеоблводоканал":
- чинний тариф – 32,59 грн за кубометр;
- тариф із квітня – 40,69 грн за кубометр;
- з червня – 47,96 грн за кубометр.
Водоканали більше не можуть залишатися при старих тарифах. Хоча питання тарифів на комунальні послуги в Україні часто стає об'єктом політичних дебатів, вони продовжують зростати через збільшення витрат на ремонти, обслуговування обладнання, придбання палива та збільшення заробітної плати. Згідно з документами Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг, у "Київводоканалі" чинні тарифи вже не відображають актуальну ситуацію:
- обсяги споживання води в столиці зменшилися майже на 18,5%, що повинно призвести до збільшення тарифу, оскільки менше проданої води означає вищі витрати;
- витрати на електроенергію зросли на 30,29%, а без електропостачання не можливо забезпечити роботу насосів, фільтрів та іншого обладнання;
- витрати на оплату праці збільшилися на 23,6%;
- вартість реагентів зросла на 99,85%.
- впливає курс долара.
Джерело: OBOZ.UA.
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