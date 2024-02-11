Хотя вопрос тарифов на коммунальные услуги в Украине часто становится объектом политических дебатов, они продолжают расти из-за увеличения затрат.

С апреля в крупных городах Украины планируется пересмотреть тариф на воду. Проект пересмотра цен был разработан Национальной комиссией по энергетике и коммунальным услугам. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но планируется рассмотреть в ближайшее время.

Вот действующие и запланированные тарифы на воду, как подсчитали журналисты:

"Днепропроводканал":

действующий тариф – 31,36 грн. за кубометр;

с апреля – 37,6 грн. за кубометр;

с июня – 46,2 грн. за кубометр.

"Хмельницкводоканал":

действующий тариф – 27,39 грн. за кубометр;

тариф с апреля – 31,15 грн. за кубометр;

тариф с июня – 40,5 грн. за кубометр.

«Киевводоканал»:

действующий тариф – 30,38 грн. за кубометр;

с апреля – 40,7 грн. за кубометр;

с июня – 46,8 грн. за кубометр.

"Винницаоблводоканал":

действующий тариф – 25,62 грн. за кубометр;

с апреля – 35 грн за кубометр;

с июня – 52 грн. за кубометр.

"Ровнооблводоканал":

действующий тариф – 32,59 грн. за кубометр;

тариф с апреля – 40,69 грн за кубометр;

с июня – 47,96 грн. за кубометр.

Водоканалы больше не могут оставаться при старых тарифах. Хотя вопрос тарифов на коммунальные услуги в Украине часто становится объектом политических дебатов, они продолжают расти из-за увеличения затрат на ремонт, обслуживание оборудования, приобретение топлива и увеличение заработной платы. Согласно документам Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг, в "Киевводоканале" действующие тарифы уже не отражают актуальную ситуацию:

объемы потребления воды в столице уменьшились почти на 18,5%, что должно привести к увеличению тарифа, поскольку меньше проданной воды означает более высокие расходы;

расходы на электроэнергию выросли на 30,29%, а без электроснабжения невозможно обеспечить работу насосов, фильтров и другого оборудования;

затраты на оплату труда увеличились на 23,6%;

стоимость реагентов выросла на 99,85%.

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Источник: OBOZ.UA.

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