Статуетки "Карась та Одарка, Наймичка" продають за непогані гроші.
Оголошення про продаж статуеток можна знайти на сайті ОЛХ.
Так, наприклад, статуетки "Карась та Одарка, Наймичка" у хорошому стані продають за 1 200 гривень.
"Статуетки в хорошому стані. Додаткові фото зроблю. Післяплатою не надсилаю. Ціна по запиту", - повідомив продавець.
Порцелянову статуетку "Одарка" у Києві продають за 700 гривень.
"Дуже красива, каталожна. Клеймо є. Статуетка мита, доглянута. Розмір та збереж на фото. Будь-яке додаткове фото за запитом. Відповім на будь-яке питання в межах своєї компетенції. Відправка в будь-яку країну. Якісна упаковка за наш рахунок. Післяплатою відправляємо по передоплаті у дві сторони. Порядність та упаковку гарантуємо. Відправлення протягом доби", - йдеться в оголошенні.
Порцеляна Статуетка Карась та Одарка Київ Люкс продають за 11 400 гривень.
"Порцеляна. Карась і Одарка. Київ. Оригінал. Ідеальний стан... Гідне поповнення особистої колекції за розумні гроші. За Вашим запитом надішлю додаткові фотографії", - написав продавець.
Статуетка Одарка також є у продажу лише за 450 гривень.
"Вся в ідеалі вушко хустки відбилося. Під реставрацію вушко хустки. Упакую відправлю".
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