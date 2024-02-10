Порцелянові статуетки "Карась та Одарка" можна продати за пристойні гроші.

Статуетки "Карась та Одарка, Наймичка" продають за непогані гроші.

Оголошення про продаж статуеток можна знайти на сайті ОЛХ.

Так, наприклад, статуетки "Карась та Одарка, Наймичка" у хорошому стані продають за 1 200 гривень.

"Статуетки в хорошому стані. Додаткові фото зроблю. Післяплатою не надсилаю. Ціна по запиту", - повідомив продавець.

Порцелянову статуетку "Одарка" у Києві продають за 700 гривень.

"Дуже красива, каталожна. Клеймо є. Статуетка мита, доглянута. Розмір та збереж на фото. Будь-яке додаткове фото за запитом. Відповім на будь-яке питання в межах своєї компетенції. Відправка в будь-яку країну. Якісна упаковка за наш рахунок. Післяплатою відправляємо по передоплаті у дві сторони. Порядність та упаковку гарантуємо. Відправлення протягом доби", - йдеться в оголошенні.

Порцеляна Статуетка Карась та Одарка Київ Люкс продають за 11 400 гривень.

"Порцеляна. Карась і Одарка. Київ. Оригінал. Ідеальний стан... Гідне поповнення особистої колекції за розумні гроші. За Вашим запитом надішлю додаткові фотографії", - написав продавець.

Статуетка Одарка також є у продажу лише за 450 гривень.

"Вся в ідеалі вушко хустки відбилося. Під реставрацію вушко хустки. Упакую відправлю".

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