Фарфоровые статуэтки "Карась и Одарка" можно продать за приличные деньги.

Статуэтки "Карась и Одарка, Наймычка" продают за неплохие деньги.

Объявление о продаже статуэток можно найти на сайте ОЛХ.

Так, например, статуэтки "Карась и Одарка, Наймычка" в хорошем состоянии продают за 1 200 гривен.

"Статуэтки в хорошем состоянии. Дополнительные фото сделаю. Наложенным платежом не отправляю. Цена по запросу", - сообщил продавец.

Фарфоровую статуэтку "Одарка " в Киеве продают за 700 гривен.

"Очень красивая, каталожная. Клеймо есть. Статуэтка мытая, ухоження. Размер и сохран на фото. Любое дополнительное фото по запросу. Отвечу на любой вопрос в пределах своей компетенции. Отправка в любую страну. Качественная упаковка за наш счёт. Наложенным платежом отправляем по предоплате в две стороны. Порядочность и упаковку гарантируем. Отправка в течение суток", - говорится в объявлении.

Фарфор Статуэтка Карась и Одарка Киев Люкс продают за 11 400 гривен.

"Фарфор. Карась и Одарка. Киев. Оригинал. Идеальное состояние... Достойное пополнение личной коллекции за разумные деньги. По Вашему запросу вышлю дополнительные фотографии", - написал продавец.

Статуэтка Одарка также есть в продаже всего за 450 гривен.

"Вся в идеале ушко платка отбилось. Под реставрацию ушко платка. Упакую отправлю".

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