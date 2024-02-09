Чим довше ви залишаєте їжу та сміття на каструлях та сковорідках, тим важче їх видалити.

Перш ніж дізнатися, як очистити сковороду і каструлі важливо знати, що слід уникати миття в посудомийній машині більшості типів каструль і сковорідок, оскільки мийка може подряпати їх і видалити захисне покриття.

На щастя, є прості методи, які можна використовувати для очищення мідного, алюмінієвого або чавунного посуду за допомогою мила і води або звичайних побутових інгредієнтів.

Маючи необхідні знання, ви в найкоротші терміни отримаєте бездоганний кухонний посуд!

Як очистити сковороду та каструлі, найефективніші методи:

Миття вручну

1. Наповніть каструлю або каструлю на гарячій водою ⅓. Гаряча вода ефективно видаляє прилиплу їжу та плями. Не слід поміщати в посудомийну машину каструлі та сковорідки з антипригарним покриттям, чавунні або алюмінієві каструлі та сковорідки.

Якщо покласти каструлі та сковорідки в посудомийну машину, вони можуть подряпатися та пошкодитися.

2. Додайте у воду дві краплі м'якого засобу для миття посуду. Змішайте мило та воду, поки засіб для миття посуду не почне пінитися. Ви можете використовувати мило для миття посуду для миття більшості матеріалів, таких як мідь, нержавіюча сталь, алюміній, а також каструль та сковорідок з антипригарним покриттям. Не мийте чавун із милом, інакше це може вплинути на смак їжі.

3. Потріть каструлю або сковороду зсередини та зовні губкою. Спочатку залиште гарячу воду та мило в каструлі чи каструлі на кілька хвилин. Потім зосередьтеся на місцях, де прилипла їжа, або особливо брудних місцях.

Не використовуйте абразивні губки або сталеву мочалку для чищення каструль з антипригарним покриттям або каструль із нержавіючої сталі, оскільки ви можете їх подряпати.

4. Промийте каструлю або сковороду гарячою водою. Тримайте каструлю або каструлю під краном, поки не змиєте всю мильну піну, що залишилася. Якщо ви не обполіскує каструлі або сковорідки ретельно, ваша їжа може мати присмак мила.



Як очистити алюмінієву каструлю та сковорідку

1. Налийте в каструлю або сковороду три частини води та одну частину білого оцту. Перемішайте розчин ложкою або вилкою, доки він не стане добре змішаним. Кислий оцет очистить брудні та потьмянілі ділянки алюмінію.

2. Доведіть розчин до кипіння на плиті. Увімкніть плиту на максимальну потужність і доведіть суміш до кипіння. Дайте розчину залишити хвилину. Ваша каструля чи сковорода вже мають виглядати чистішими.

3. Додайте до каструлі або сковороди 2 столові ложки (15,62 г) харчової соди. Зніміть кухонне начиння з вогню і помістіть його в раковину. Насипте харчову соду в каструлю чи сковороду. Він повинен почати шипіти та реагувати на водний розчин оцту. Залиште харчову соду в каструлі або сковороді, поки вона не перестане шипіти, а потім вилийте її в раковину.

4. Протріть каструлю або сковороду губкою. Використовуйте неабразивну губку, щоб очистити каструлю або сковороду всередині та зовні. Додайте більше води та харчової соди в особливо проблемні місця, поки каструля чи сковорода не стануть блискучими.

5. Промийте каструлю або сковороду. Поставте каструлю або каструлю під раковину та налийте гарячу воду з крана. Продовжуйте промивати його, поки весь розчин харчової соди та оцту не буде видалено з каструлі чи сковороди.

6. Висушіть каструлю чи сковороду. Протріть каструлю всередині та зовні бавовняною ганчіркою або паперовими рушниками. Продовжуйте протирати посуд, доки він повністю не висохне.

5. Висушіть каструлю та сковороду. Протріть каструлю або сковороду всередині та зовні ганчіркою, поки вона повністю не висохне. Ви також можете висушити каструлю або сковороду на сушильній стійці.

Джерело: wikihow .

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