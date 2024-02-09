Національний банк України (НБУ) висунув пропозиції щодо змін у правилах ведення кредитних історій громадян України.

Зміни НБУ рекомендує внести до закону "Про організацію формування та обігу кредитних історій" та інших відповідних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність та функціонування бюро кредитних історій.

У результаті Нацбанк матиме додаткові наглядові повноваження за забезпеченням дотримання законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій.

Національний банк пропонує надати можливість позичальникам повідомляти про свою необхідність уникати укладання кредитних угод. Ці дані, за бажанням позичальника, можуть включатися до кредитного звіту як засіб захисту від шахраїв.

Також Нацбанк рекомендує зберігати кредитну історію протягом 10 років, після чого всю інформацію слід знищувати. Протягом цього періоду бюро кредитних історій буде зобов'язане виправляти будь-які неточності та гарантувати безпеку зберігання інформації.

Національний банк України вказує на необхідність оновлення законодавства для встановлення "справедливих правил гри для всіх учасників ринку" та забезпечення використання кредитної історії виключно для оцінки кредитоспроможності, управління кредитним ризиком та верифікацією клієнта.

З метою досягнення цих цілей Нацбанк пропонує наступні зміни:

Кредитори будуть зобов'язані оновлювати інформацію в кредитній історії при отриманні права на вимогу щодо кредитної угоди, що забезпечить доступ учасників ринку до актуальних даних. З'явиться можливість транскордонного обміну даними між національними та іноземними бюро кредитних історій, що дозволить отримувати інформацію про заборгованість клієнтів перед іноземними кредиторами через бюро кредитних історій. Кредитори, зокрема нові, матимуть право використовувати ідентифікаційні дані позичальника тільки для вирішення простроченої заборгованості або у випадку, якщо особа є представником, спадкоємцем або поручителем позичальника. Колекторські компанії отримають доступ до таких даних лише від кредитора і використовуватимуть їх тільки для взаємодії з боржником або його представниками, спадкоємцями чи поручителями. Передбачається встановлення штрафу від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за використання даних кредитної історії не за цільовим призначенням. Додається введення штрафів за ненадання, невчасне надання або надання недостовірної інформації позичальнику або Нацбанку.

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