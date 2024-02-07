Данило Гетьманцев зазначив, що подібні обмеження планують запровадити для продовження боротьби з міскодингом та тіньовими фінансовими операціями.

Національний банк України (НБУ) висунув пропозицію обмежити суми та частоту грошових переказів через банківські картки та термінали самообслуговування. Поки ця ініціатива лише обговорюється, і конкретні обмеження ще не визначені.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (партія "Слуга народу").

"Закріпити на законодавчому рівні під час дії воєнного стану обмеження на проведення фінансових операцій через електронні платіжні засоби, встановити ліміти на суми транзакцій та їх кількість, а також обмежити суми готівкових переказів через термінали самообслуговування", - зазначив Гетманцев.

Данило Гетманцев зазначив, що такі обмеження планують ввести для продовження боротьби з міскодингом та тіньовими фінансовими операціями. Пропонується встановити обмеження виключно на період дії воєнного стану. Відповідні зміни до законодавства будуть розроблятися профільним підкомітетом парламенту спільно з НБУ.

Він пояснив, що така пропозиція була висловлена 2 лютого під час засідання податкового комітету Ради, де Національний банк України представив доповідь про міскодинг та тіньові операції. В ході перевірок банків та інших фінустанов НБУ виявив численні порушення, що сприяють проведенню значних сум грошових переказів через електронні платіжні засоби, зокрема через термінали самообслуговування.

За висловами Гетманцева, у сфері безготівкових платежів діють окремі схеми для проведення заборонених видів господарської діяльності. Серед них:

незаконна організація та проведення азартних ігор;

легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом;

шахрайські схеми, що використовують фішинг;

використання віртуальних активів для здійснення сірих та тіньових операцій.

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