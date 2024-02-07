Даниил Гетманцев отметил, что подобные ограничения планируют ввести для продолжения борьбы с мискодингом и теневыми финансовыми операциями.

Национальный банк Украины (НБУ) выдвинул предложение ограничить суммы и частоту денежных переводов через банковские карты и терминалы самообслуживания. Пока эта инициатива только обсуждается и конкретные ограничения еще не определены.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев (партия "Слуга народа").

"Закрепить на законодательном уровне во время действия военного положения ограничения на проведение финансовых операций через электронные платежные средства, установить лимиты на суммы транзакций и их количество, а также ограничить суммы наличных переводов через терминалы самообслуживания", - отметил Гетманцев.

Даниил Гетманцев отметил, что подобные ограничения планируют ввести для продолжения борьбы с мискодингом и теневыми финансовыми операциями. Предлагается установить ограничения только на период действия военного положения. Соответствующие изменения в законодательство будут разрабатываться профильным подкомитетом парламента совместно с НБУ.

Он пояснил, что такое предложение было высказано 2 февраля на заседании налогового комитета Совета, где Национальный банк Украины представил доклад о мискодинге и теневых операциях. В ходе проверок банков и других банков НБУ выявил многочисленные нарушения, способствующие проведению значительных сумм денежных переводов через электронные платежные средства, в частности через терминалы самообслуживания.

По словам Гетманцева, в сфере безналичных платежей действуют отдельные схемы для проведения запрещенных видов хозяйственной деятельности. Среди них:

незаконная организация и проведение азартных игр;

легализация средств, полученных преступным путём;

мошеннические схемы, использующие фишинг;

использование виртуальных активов для осуществления серых и теневых операций.

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