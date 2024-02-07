Национальный банк Украины (НБУ) выдвинул предложение ограничить суммы и частоту денежных переводов через банковские карты и терминалы самообслуживания. Пока эта инициатива только обсуждается и конкретные ограничения еще не определены.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев (партия "Слуга народа").

нбу, нацбанк

"Закрепить на законодательном уровне во время действия военного положения ограничения на проведение финансовых операций через электронные платежные средства, установить лимиты на суммы транзакций и их количество, а также ограничить суммы наличных переводов через терминалы самообслуживания", - отметил Гетманцев.

Даниил Гетманцев отметил, что подобные ограничения планируют ввести для продолжения борьбы с мискодингом и теневыми финансовыми операциями. Предлагается установить ограничения только на период действия военного положения. Соответствующие изменения в законодательство будут разрабатываться профильным подкомитетом парламента совместно с НБУ.

Он пояснил, что такое предложение было высказано 2 февраля на заседании налогового комитета Совета, где Национальный банк Украины представил доклад о мискодинге и теневых операциях. В ходе проверок банков и других банков НБУ выявил многочисленные нарушения, способствующие проведению значительных сумм денежных переводов через электронные платежные средства, в частности через терминалы самообслуживания.

деньги

По словам Гетманцева, в сфере безналичных платежей действуют отдельные схемы для проведения запрещенных видов хозяйственной деятельности. Среди них:

  • незаконная организация и проведение азартных игр;
  • легализация средств, полученных преступным путём;
  • мошеннические схемы, использующие фишинг;
  • использование виртуальных активов для осуществления серых и теневых операций.

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