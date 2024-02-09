Национальный банк Украины (НБУ) выдвинул предложения по изменениям в правилах ведения кредитных историй граждан Украины.
Изменения НБУ рекомендует внести в закон "Об организации формирования и обращения кредитных историй" и другие соответствующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность и функционирование бюро кредитных историй.
В результате Нацбанк будет иметь дополнительные надзорные полномочия по обеспечению соблюдения законодательства в сфере формирования и обращения кредитных историй.
Национальный банк предлагает предоставить возможность заемщикам сообщать о своей необходимости избегать заключения кредитных соглашений. Эти данные, по желанию заемщика, могут включаться в кредитный отчет как средство защиты от мошенников.
Также Нацбанк рекомендует сохранять кредитную историю в течение 10 лет, после чего всю информацию следует уничтожать. В течение этого периода бюро кредитных историй будет обязано исправлять какие-либо неточности и гарантировать безопасность хранения информации.
Национальный банк Украины отмечает необходимость обновления законодательства для установления "справедливых правил игры для всех участников рынка" и обеспечения использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификацией клиента.
В целях достижения этих целей Нацбанк предлагает следующие изменения:
- Кредиторы будут обязаны обновлять информацию в кредитной истории при получении права по требованию кредитного соглашения, что обеспечит доступ участников рынка к актуальным данным.
- Появится возможность трансграничного обмена данными между национальными и иностранными бюро кредитных историй, что позволит получать информацию о задолженности клиентов перед иностранными кредиторами через бюро кредитных историй.
- Кредиторы, в том числе новые, вправе использовать идентификационные данные заемщика только для решения просроченной задолженности или в случае, если лицо является представителем, наследником или поручителем заемщика.
- Коллекторские компании получат доступ к таким данным только от кредитора и будут использовать их только для взаимодействия с должником или его представителями, наследниками или поручителями.
- Предусматривается установление штрафа от 3000 до 6000 тысяч рублей за использование данных кредитной истории не по целевому назначению.
- Прилагается введение штрафов за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации заемщику или Нацбанку.
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