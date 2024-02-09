Национальный банк Украины указывает на необходимость обновления законодательства по кредитам украинцев.

Национальный банк Украины (НБУ) выдвинул предложения по изменениям в правилах ведения кредитных историй граждан Украины.

Изменения НБУ рекомендует внести в закон "Об организации формирования и обращения кредитных историй" и другие соответствующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность и функционирование бюро кредитных историй.

В результате Нацбанк будет иметь дополнительные надзорные полномочия по обеспечению соблюдения законодательства в сфере формирования и обращения кредитных историй.

Национальный банк предлагает предоставить возможность заемщикам сообщать о своей необходимости избегать заключения кредитных соглашений. Эти данные, по желанию заемщика, могут включаться в кредитный отчет как средство защиты от мошенников.

Также Нацбанк рекомендует сохранять кредитную историю в течение 10 лет, после чего всю информацию следует уничтожать. В течение этого периода бюро кредитных историй будет обязано исправлять какие-либо неточности и гарантировать безопасность хранения информации.

Национальный банк Украины отмечает необходимость обновления законодательства для установления "справедливых правил игры для всех участников рынка" и обеспечения использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификацией клиента.

В целях достижения этих целей Нацбанк предлагает следующие изменения:

Кредиторы будут обязаны обновлять информацию в кредитной истории при получении права по требованию кредитного соглашения, что обеспечит доступ участников рынка к актуальным данным. Появится возможность трансграничного обмена данными между национальными и иностранными бюро кредитных историй, что позволит получать информацию о задолженности клиентов перед иностранными кредиторами через бюро кредитных историй. Кредиторы, в том числе новые, вправе использовать идентификационные данные заемщика только для решения просроченной задолженности или в случае, если лицо является представителем, наследником или поручителем заемщика. Коллекторские компании получат доступ к таким данным только от кредитора и будут использовать их только для взаимодействия с должником или его представителями, наследниками или поручителями. Предусматривается установление штрафа от 3000 до 6000 тысяч рублей за использование данных кредитной истории не по целевому назначению. Прилагается введение штрафов за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации заемщику или Нацбанку.

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