Поліцейських особливого призначення у Дніпропетровської області переведуть до бригади "Лють".

Так, усіх дніпровських спецназівців, які обурювалися можливою відправкою на фронт - перевели до штурмової бригади "Лють".

Також відомо, що їхній полк особливого призначення розформують.

Про це повідомив заступник голови поліції Олександр Фацевич.

Він назвав їхнє невдоволення "поодиноким і неприпустимим фактом".

"Керівництвом Національної поліції ухвалено рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області, і всіх спецназівців буде переведено до штурмової бригади Національної поліції "Лють" у порядку ст. 65 закону України "Про Національну поліцію України", – заявив Фацевич.

У поліції нагадали, що у 2023 році було ухвалено зміни до закону, які дозволили поліцейським особливого призначення брати участь у бойових діях.

Нагадаємо, напередодні у мережі з'явилося відео з Дніпропетровщини, як поліцейські відмовилися вступати до ЗСУ.

Відео "бунту" поліцейських, які не хотіли переходити до штурмової бригади, спричинило активне обговорення та невдоволення українців у мережі.

На відео можна почути, як один із поліцейських згадує свою попередню службу у Беркуті.

Члени поліцейського спецпідрозділу висловили готовність до участі у бойових діях, але лише у межах свого підрозділу. Влітку вони брали участь у контрнаступі.

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