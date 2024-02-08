Знижку 75% на оплату ЖКП, без урахування середньомісячного доходу, можуть отримати громадяни України.

Деякі громадяни України можуть скористатися пільгою і сплачувати лише 25% від загальної суми за житлово-комунальні послуги. Це право надається певним категоріям осіб. В ПФУ надали інформацію про детальні умови отримання цієї пільги.

Знижку у 75% на оплату ЖКП, без урахування середньомісячного доходу, можуть отримати певні громадяни України. Зокрема, це ті, хто:

мають статус учасника бойових дій;

постраждали внаслідок Революції Гідності;

були утримані примусово у фашистських концтаборах під час Другої світової війни.

При поданні заяви на пільговість, особа, яка має право на пільги, повинна надати наступні документи:

Паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. Документи, що підтверджують право пільговика на користування пільгами. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Довідка про включення до облікових документів внутрішньо переміщеної особи. Договір оренди житла або інші відповідні документи.

Для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги, утримується Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які користуються пільгами (ЄДАРП). Він включає інформацію про пільговиків та членів їх сімей, на яких поширюються пільги згідно з чинним законодавством.

Українці, які мають право на отримання цієї пільги, можуть подати заявку на її отримання за допомогою наступних способів:

Через вебпортал електронних послуг ПФУ. За допомогою мобільного додатка ПФУ. Особисто, звернувшись до відділення ПФУ. Поштою, надіславши заяву та необхідні документи.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.