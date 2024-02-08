Скидку в 75% на оплату ЖКУ, без учета среднемесячного дохода, могут получить граждане Украины.

Некоторые граждане Украины могут воспользоваться льготой и платить только 25% от общей суммы жилищно-коммунальных услуг. Это право предоставляется определенным категориям лиц. В ПФУ предоставили информацию о подробных условиях получения этой льготы.

Скидку в 75% на оплату ЖКУ, без учета среднемесячного дохода, могут получить граждане Украины. В частности, это те, кто:

имеют статус участника боевых действий;

пострадали в результате Революции Достоинства;

были удержаны принудительно в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны.

При подаче заявления на льготность лицо, имеющее право на льготы, должно предоставить следующие документы:

Паспорт или временное удостоверение гражданина Украины. Документы, подтверждающие право льготника на использование льгот. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Справка о включении в учетные документы внутренне перемещенного лица. Договор аренды жилья или другие соответствующие документы.

Для обеспечения единого государственного учета физических лиц, имеющих право на льготы, содержится Единый государственный автоматизированный реестр лиц, пользующихся льготами (ЕГАРП). Он включает информацию о льготниках и членах их семей, на которые распространяются льготы в соответствии с действующим законодательством.

Украинцы, имеющие право на получение этой льготы, могут подать заявку на ее получение с помощью следующих способов:

Через веб-портал электронных услуг ПФУ. С помощью мобильного приложения ПФУ. Лично, обратившись в отделение ПФУ. По почте, отправив заявление и необходимые документы.

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