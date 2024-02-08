Некоторые граждане Украины могут воспользоваться льготой и платить только 25% от общей суммы жилищно-коммунальных услуг. Это право предоставляется определенным категориям лиц. В ПФУ предоставили информацию о подробных условиях получения этой льготы.
Скидку в 75% на оплату ЖКУ, без учета среднемесячного дохода, могут получить граждане Украины. В частности, это те, кто:
- имеют статус участника боевых действий;
- пострадали в результате Революции Достоинства;
- были удержаны принудительно в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны.
При подаче заявления на льготность лицо, имеющее право на льготы, должно предоставить следующие документы:
- Паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.
- Документы, подтверждающие право льготника на использование льгот.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- Справка о включении в учетные документы внутренне перемещенного лица.
- Договор аренды жилья или другие соответствующие документы.
Для обеспечения единого государственного учета физических лиц, имеющих право на льготы, содержится Единый государственный автоматизированный реестр лиц, пользующихся льготами (ЕГАРП). Он включает информацию о льготниках и членах их семей, на которые распространяются льготы в соответствии с действующим законодательством.
Украинцы, имеющие право на получение этой льготы, могут подать заявку на ее получение с помощью следующих способов:
- Через веб-портал электронных услуг ПФУ.
- С помощью мобильного приложения ПФУ.
- Лично, обратившись в отделение ПФУ.
- По почте, отправив заявление и необходимые документы.
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